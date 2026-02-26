Emiliana Arango y Camila Osorio se retiraron del WTA de Mérida: ¿Por qué?

Las tenistas colombianas Emiliana Arango y Camila Osorio quedaron eliminadas este miércoles en la segunda ronda del torneo WTA de Mérida, tras retirarse de sus partidos ante la checa Marie Bouzkova y la británica Katie Boulter, respectivamente, por lesiones en el hombro derecho.

Emiliana Arango, número 59 del mundo y mejor raqueta latinoamericana en la actualidad, abandonó en el tercer su set de su partido ante Marie Bouzkova, 34 del ranking y cuarta sembrada, luego de una hora con 36 minutos de juego.

Arango ganó el primer set 6-2. Bouzkova se llevó el segundo 6-1. La europea ganaba el tercero 2-0 cuando la sudamericana abandonó la pista por un dolor en el hombro que comenzó a aquejarla desde la segunda manga.

"Esperaba un final complicado porque sé que Emiliana juega muy bien aquí; no ha sido nada fácil jugar contra ella porque no me dejó realizar mi juego sobre todo en el primer set, estoy feliz de haber encontrado la manera en el segundo, pero no es la manera que me gusta de ganar porque se lesionó", dijo Bouzkova ya clasificada a cuartos de final.

En su turno, Camila Osorio (61) dejó la cancha después de completar el primer set ante Katie Boulter (69) después de 38 minutos.

Boulter ganó esa primera manga con pizarra de 6-3. Osorio se retiró por molestias, también en el hombro, cuando estaba por comenzar el segundo set.

"Honestamente, me siento un poco triste porque no me gusta ver a las chicas lesionarse. He pasado por muchas lesiones graves y son momentos muy difíciles. Pasé a la siguiente ronda, pero preferiría saber que Camila se siente mejor y que su lesión no es grave", expresó Boulter tras avanzar a cuartos de final.

El torneo WTA 500 de Mérida se juega en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club y reparte una bolsa de 1,2 millones de dólares.