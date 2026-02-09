Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like A Pro 2026: fecha, recorrido y guía de inscripción

El Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like A Pro, que se consolida como uno de los eventos ciclísticos más importantes del calendario en Colombia, entra en su recta final de inscripciones. La cita será el próximo 1 de marzo, jornada en la que más de 2.000 ciclistas de distintas regiones del país ya confirmaron su participación para vivir una experiencia de alto nivel competitivo.

Se trata de una carrera pensada para que los aficionados se sientan, por un día, como profesionales, con rutas exigentes, cierre total de vías, cronometraje oficial y un estándar logístico internacional, avalado por la marca Giro de Italia. Todo esto convierte al evento en una referencia para el ciclismo recreativo y amateur en el país.

Recorrido del Gran Fondo Giro de Italia 2026

El trazado recorrerá municipios emblemáticos de Cundinamarca y Boyacá, pasando por Sesquilé, Machetá, Tibirita y Guateque, en un recorrido que combina montaña, valles y paisajes andinos. La salida y la llegada del Gran Fondo estarán ubicadas en Sesquilé, municipio que será el epicentro operativo de la competencia.

La prueba contará con dos modalidades. El Gran Fondo, de 132 kilómetros, está diseñado para quienes buscan un reto de alta exigencia física, mientras que el Medio Fondo, de 84 kilómetros, ofrece una alternativa más corta, ideal para quienes desean vivir la intensidad del evento sin perder el componente recreativo.

Ambas distancias tendrán cronometraje oficial, puntos de abastecimiento, asistencia mecánica, seguridad vial, acompañamiento médico y control total del recorrido, garantizando condiciones óptimas para todos los participantes y resultados completamente verificables.

¿Cómo inscribirse al Gran Fondo Giro de Italia?

Las inscripciones continúan abiertas a través del sitio oficial www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com, y esta fase final es clave para quienes aún desean asegurar su cupo. El evento ha despertado gran expectativa por su organización, su recorrido y la experiencia integral que ofrece al ciclista.

En cuanto a las condiciones ambientales, se esperan unas temperaturas frescas que rondan entre los 14 y 19 grados, ideales para la práctica del ciclismo de fondo en carreteras de montaña y zonas rurales.

Cada corredor inscrito recibirá su kit oficial, que incluye la Maglia Rosa conmemorativa, chip de competencia, caramañola, obsequios de patrocinadores y seguro de accidentes con asistencia médica. La entrega de kits se realizará el viernes 27 y sábado 28 de febrero en la Plazoleta de la Paz de la Gobernación de Cundinamarca, en Bogotá.

RCN es el medio oficial del Gran Fondo Giro de Italia

Finalmente, vale destacar que Canal RCN será el canal oficial del Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like A Pro, acompañando y visibilizando un evento que une deporte, territorio y pasión por el ciclismo, y que promete convertirse en una cita imperdible para los amantes de la bicicleta en Colombia.