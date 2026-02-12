Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro: últimos cupos y días para inscribirse

Cada vez falta menos para que se dispute el Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro. La prueba que llegará por primera vez a Colombia está programada para el próximo 1 de marzo y contará con la participación de más de 2.000 ciclistas de distintas regiones del país.
Recorrido del Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro
El Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro tendrá un exigente recorrido por las vías de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, ya que transitará por Sesquilé, Machetá, Tibirita y Guateque.
La prueba combinará trazados de montaña, valles y paisajes andinos, teniendo en cuenta que el punto de partida y de llegada será Sesquilé.
Detalles del Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro
La carrera contará con dos modalidades. El Gran Fondo presentará un recorrido de 135 kilómetros, mientras que el Medio Fondo será de 84 kilómetros.
Ambas distancias tendrán cronometraje oficial, puntos de abastecimiento, asistencia mecánica, seguridad vial, acompañamiento médico y control total del recorrido, garantizando condiciones óptimas para todos los participantes y resultados completamente verificables.
Últimos cupos disponibles: así se puede inscribir
Las personas interesadas en participar en el Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro podrán conseguir su inscripción hasta el próximo 15 de febrero.
Para ser parte de la carrera, los ciclistas deberán entrar al siguiente enlace y cumplir con los requisitos.
CLIC ACÁ PARA INSCRIBIRSE AL Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro
Transmisión del Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro
Todas las emociones del Gran Fondo Giro d’Italia - Ride Like a Pro se podrán seguir EN VIVO por la señal principal de Canal RCN, RCN Radio y las Apps de Canal RCN y RCN Radio.
La transmisión dará inicio el 1 de marzo a partir de las 10:00 A.M.