Gran Premio Miguel Induráin 2026: tres colombianos y más figuras que disputarán la prueba

La temporada ciclística 2026 continúa y todo está listo para que este sábado 4 de abril se dispute una de las pruebas más tradicionales del calendario. Se trata de la edición 35 del Gran Premio Miguel Induráin.

La carrera española contará con la participación de importantes pedalistas del World Tour, entre los que se destacan tres colombianos.

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Colombianos en el Gran Premio Miguel Induráin

El Gran Premio Miguel Induráin contará con la participación de Sergio Andrés Higuita y Harold Tejada con el XDS Astana Team y además de Jesús David Peña con el Efapel Cycling.

Favoritos a ganar el Gran Premio Miguel Induráin

Entre la lista de participantes del Gran Premio Miguel Induráin se destaca la presencia de algunos destacados pedalistas del pelotón World Tour.

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Antes de comenzar la prueba, los favoritos al título son:

Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious)

Diego Ulissi (XDS Astana Team)

Marc Soler (UAE Team Emirates - XRG)

También resalta que el colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team) está entre los candidatos a ocupar un lugar en el top 3.

Recorrido del Gran Premio Miguel Induráin

La edición 35 del Gran Premio Miguel Induráin contará con un exigente recorrido de 203,9 kilómetros con inicio y meta en Estella-Lizarra.

Los participantes tendrán que transitar por un complicado terreno con constantes subes y bajas hasta llegar a la línea de meta.