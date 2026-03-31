Harold Tejada, Sergio Higuita e Iván Ramiro Sosa se apuntan para una carrera World Tour

Todo apunta a que los colombianos Harold Tejada, Sergio Higuita e Iván Ramiro Sosa estarán presentes en la próxima edición de la Vuelta al País Vasco, carrera World Tour que se disputará entre el lunes 6 y el sábado 11 de abril.

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Aunque las nóminas oficiales aún no han sido confirmadas por los equipos, hay altas probabilidades de que estos tres corredores integren el pelotón en una de las competencias más exigentes del calendario internacional.

Habría cinco colombianos en la Vuelta al País Vasco

En el caso del XDS Astana Team, se espera que Higuita y Tejada asuman roles protagónicos como líderes del equipo, teniendo en cuenta su perfil de escaladores y su experiencia en este tipo de recorridos.

Por su parte, Sosa sería una de las principales cartas del Equipo Kern Pharma, escuadra de categoría Pro Team que acudiría como invitada a la Itzulia, tal como suele hacerlo en otras competencias de alto nivel.

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La presencia del corredor boyacense en este tipo de pruebas continúa siendo relevante, pues le permite medirse ante equipos World Tour y mantenerse en la órbita de las grandes carreras del calendario.

Además de estos tres nombres, la participación colombiana en la Vuelta al País Vasco podría ampliarse con otros corredores que también tendrían opciones de ser convocados por sus respectivos equipos.

Entre ellos aparecen Brandon Smith Rivera, actual campeón nacional de contrarreloj, quien integraría la nómina del Ineos Grenadiers.

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Asimismo, se estima que Juan Guillermo Martínez haga parte del Team Picnic PostNL, escuadra neerlandesa de la primera categoría del ciclismo mundial.

Se espera que en los próximos días los equipos hagan oficiales sus plantillas, confirmando así la presencia de estos corredores en una carrera que servirá como preparación para los grandes objetivos de la temporada.