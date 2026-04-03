Egan Bernal está listo para su regreso

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal está cerca de su regreso a la competencia oficial, después de estar por fuera de las pruebas del calendario World Tour desde el 28 de febrero, cuando ocupó la séptima posición en la Faun-Ardèche Classic.

Bernal, que comenzó la temporada con gran expectativa al ganar los campeonatos nacionales de ruta demostrando un gran nivel, "desapareció" de las nóminas que presentó el INEOS Grenadiers en las carreras de los primeros meses del año.

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Egan Bernal repareció

Egan, que tenía en sus planes disputar importantes pruebas como la Strade Bianche y la Tirreno Adriático, reapareció en los últimos días.

Inicialmente, el campeón del Giro de Italia y Tour de Francia compartió algunas fotografías en sus redes sociales cumpliendo con trabajo en gimnasia.

Posteriormente, en las últimas horas, Egan ha dejado ver que regresó a los entrenamientos en bicicleta, pero además con destacados números que generan ilusión con su retorno a la competencia oficial.

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Cuenta regresiva

A pocos días para el inicio del Giro de Italia el 8 de mayo, Egan Bernal anunció que comenzó la cuenta regresiva para su regreso a la competencia oficial.

Bernal compartió un video en sus redes sociales cumpliendo con una de sus acostumbradas jornadas de entrenamiento.

Se espera que Egan sea alineado por el INEOS Grenadiers en próximas pruebas del calendario 2026 conel objetivo de que sume kilómetros en competencia en sus piernas para determinar si correrá o no el Giro de Italia.