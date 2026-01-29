Había camerino roto en el UAE Team Emirates: Almeida estalló contra Ayuso

El mercado de fichajes en el mundo del ciclismo mundial se sigue moviendo de la mejor manera y uno de los movimientos más sonados de las última temporada fue la salida de Juan Ayuso del UAE Team Emirates-XRG para unirse al equipo Lidl-Trek a partir de la temporada 2026.

El corredor español, una de las mayores promesas del pelotón internacional, tenía un contrato con el equipo emiratí que originalmente estaba vigente hasta 2028, pero ambas partes acordaron su ruptura adelantada tras intensas negociaciones y diferencias en la visión deportiva, lo que terminó beneficiando a Joao Almeida.

Almeida celebró la salida de Juan Ayuso del UAE Team Emirates

Una vez desvinculado formalmente del UAE Team Emirates, Ayuso no tardó en confirmar su llegada al Lidl-Trek, equipo con sede en EE. UU. y con grandes aspiraciones en el calendario WorldTour. El ciclista firmó un contrato de cinco años que lo vincula con la escuadra hasta 2030, una decisión que marca el inicio de una nueva etapa en su carrera deportiva.

La incorporación de Ayuso ha sido presentada como un refuerzo de impacto, con la intención de consolidar al joven español como uno de los líderes del equipo en las grandes vueltas, especialmente en pruebas como el Tour de Francia 2026, la cual está a punto de comenzar.

Sin embargo el Lidl-Trek no fue el único que se emocionó con este fichaje, ya que su ex compañero Joao Almeida, no pudo ocultar la tranquilidad que sintió al recibir esta noticia que lo puede posicionar ahora como uno de los líderes del UAE Team Emirates.

“Sí, al final es un líder menos al que adaptar el calendario, lo que libera espacio. Facilita la vida a la hora de elegir las carreras en las que quiero competir y participar. ¿Pogacar en la Vuelta? Su participación solo se confirma después del Tour. Depende de cómo llegue, si está cansado o no, y tiene el maillot de campeón del mundo que defender. Si va, es el líder principal, eso es indiscutible”.

¿Cuándo será la primera gran vuelta de 2026?

El WorldTour de alta categoría comenzará con el Giro de Italia 2026, una de las tres grandes vueltas del ciclismo profesional junto al Tour de Francia y la Vuelta a España, iniciará el viernes 8 de mayo de 2026 y se extenderá hasta el domingo 31 de mayo de 2026.