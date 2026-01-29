Tolima empieza a cerrar el mercado: confirman fichaje mundialista con Selección Colombia

Como sucedió el semestre pasado, el Deportes Tolima vuelve a ser uno de los protagonistas y candidatos para pelear por quedar campeón. En el segundo semestre de 2025 se le escapó después de llegar a la final y perderla contra el Junior de Barranquilla.

En este arranque liguero, Tolima sacó dos victorias frente a Junior y Alianza Valledupar, además de un empate contra el Deportivo Independiente Medellín cerrando los 90 minutos con nueve jugadores por las expulsiones de Yhormar Hurtado y de Élan Ricardo.

El Deportes Tolima se armó en este mercado de fichajes con Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Eduar López, Luis Sandoval y Élan Ricardo. No obstante, estos no serían los únicos jugadores nuevos en este libro de pases, dado que buscan otro defensor central.

Lucas González intentó fichar a Pablo Ortiz del DAC Dunajská Streda de Eslovaquia. Ortiz, que jugó en América de Cali también le puede ofrecer otras alternativas al cuadro tolimense con la posibilidad de jugar de lateral izquierdo. Bajo ese panorama, buscaron otro perfil y ya lo aseguraron este jueves 29 de enero.

DANIEL PEDROZO, JUGADOR DE SELECCIÓN COLOMBIA FUE CONFIRMADO EN EL DEPORTES TOLIMA

A falta de que se cierre el mercado y después de no llegar a acuerdos con Pablo Ortiz, Lucas González buscó otro candidato para completar la zaga defensiva del cuadro ‘Pijao’. En ese sentido, el elegido fue Daniel Pedrozo, defensor central nacido en Bucaramanga. Con 21 años, Pedrozo cuenta con experiencia en Real Cartagena y en Emiratos Árabes Unidos con el Al Wasl.

Daniel Pedrozo cuenta con experiencia en todas las selecciones de Colombia, pasando por la Sub-15, Sub-17 y en la Sub-20. De hecho, fue una de las figuras del Sudamericano Sub-20 que le permitió al seleccionado cafetero sellar la clasificación para el Mundial de la categoría.

En el Mundial de Argentina Sub-20 de 2023, Daniel Pedrozo fue, en su mayoría, suplente en la Copa del Mundo que dejó a Colombia en los cuartos de final. El bumangués estaba en el radar del Deportes Tolima desde hace unos días y buscaba confirmar su llegada al cuadro tolimense.

Tras llegar a acuerdos con el jugador y con el equipo de Emiratos Árabes, el Tolima confirmó la llegada del defensor central, “¡bienvenido, Daniel Pedrozo! Tu talento te trajo a la TRIBU. Ahora, tu sacrificio, humildad y compromiso te permitirán dejar una huella imborrable. En el Deportes Tolima el escudo es primero y aquí estamos para apoyarte. ¡SOMOS PIJAOS!”.

Seguramente este sería el último fichaje del Deportes Tolima en este primer semestre del 2026 después de querer buscar a un defensor central en el mercado. No llegó Pablo Ortiz, pero sí un perfil que pasó por la Selección Colombia Sub-20 y que espera continuar procesos en el combinado nacional.