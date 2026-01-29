Barcelona de Guayaquil rechazó a James y está por anunciar a su 'fichaje estrella'

Barcelona de Guayaquil ya tiene listo a su refuerzo estrella para la temporada 2026, pues todo apunta a que en los próximos días se dará la presentación oficial de Darío ‘Pipa’ Benedetto, delantero argentino que fue elegido por la dirigencia por encima de otras alternativas de peso en el mercado.

Barcelona prefirió a Pipa Benedetto por encima de James Rodríguez

La llegada de Benedetto toma mayor relevancia luego de que se conociera que James Rodríguez fue ofrecido al club, una posibilidad que estuvo sobre la mesa, pero que finalmente no prosperó. Así lo confirmó David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, quien explicó que la institución optó por un perfil distinto al del colombiano.

Lea también La Selección Colombia de Futsal quedó eliminada de Copa América y no irá al Mundial

En ese contexto, la directiva decidió apostar por el experimentado atacante argentino, pese a que Benedetto no marca gol desde febrero de 2024, cuando celebró por última vez con la camiseta de Boca Juniors, sumando desde entonces una prolongada sequía en sus pasos por Querétaro, Olimpia y Newell’s Old Boys.

El ‘Pipa’ arribó este jueves a Ecuador, ilusionado con cortar esa racha negativa y agradecido por la confianza del club y del entrenador César Farías. A su salida desde Argentina, el delantero manifestó su alegría “por la oportunidad” brindada por Barcelona, en declaraciones a la radio ecuatoriana KCH FM.

Benedetto habló sobre César Farías

Benedetto también destacó su relación cercana con Farías, a quien ya tuvo como técnico en Xolos de Tijuana. “Le guardo un gran aprecio y estoy agradecido por el apoyo y la confianza que me está dando”, señaló, dejando claro que espera responder en el terreno de juego.

La negociación, que se gestó a comienzos de año y atravesó un periodo de estancamiento, terminó por concretarse gracias a la confianza expresa de los directivos y del cuerpo técnico, quienes ven en el argentino una pieza clave para los retos deportivos de la temporada.

Trayectoria y estadísticas de Pipa Benedetto

A sus 35 años, Benedetto cuenta con una amplia trayectoria que incluye pasos por Arsenal de Sarandí, Defensa y Justicia, Gimnasia, Xolos, América, Boca Juniors, Olympique de Marsella y Elche, entre otros, sumando 166 goles en su carrera profesional.

El delantero ya piensa en su puesta a punto, con el objetivo de estar disponible para el duelo ante Argentinos Juniors, válido por un cupo a la fase dos de la Copa Libertadores, desde el próximo 18 de febrero, y posteriormente iniciar su camino en la Liga Pro de Ecuador.

Mientras tanto, la decisión de Barcelona deja a James Rodríguez nuevamente sin equipo, a menos de cinco meses del inicio de la Copa del Mundo, aumentando la incertidumbre sobre el futuro deportivo del colombiano en un momento clave de su carrera.