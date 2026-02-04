Solo el Canal RCN sabe captar de primera mano las emociones del ciclismo colombiano, estos campeonatos nacionales no son la excepción, agéndese con las pruebas más emocionantes del certamen que se disputa desde el 5 al 8 de febrero en Cundinamarca.

Egan Bernal espera validar el título de bicampeón nacional de ruta en CRI y en ruta

La prueba que reúne ligas del país, UCI ProTeam, equipos continentales, figuras del WorldTour y escuadras nacionales cuentan en la élite masculina con la presencia del bicampeón vigente Egan Bernal, junto a Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quienes parten como grandes favoritos al título.

Los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026 prometen un alto nivel competitivo, también figuran nombres destacados del ProTeam como Iván Ramiro Sosa y Samuel Flórez, además de estructuras fuertes del ámbito nacional.

La rama femenina élite cuenta con referentes internacionales como Paula Patiño, acompañada por ciclistas consolidadas de los equipos Team Sistecrédito y Orgullo Paisa.

La Aplicación del Canal RCN trae toda la emoción de los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026: Mario Sábato y Juan Charry, a cargo de la trasmisión

En Sub-23 y juvenil, la amplia participación de talentos emergentes ratifica la solidez de los procesos formativos. Por cantidad y jerarquía, la edición 2026 se perfila como una de las más exigentes de los últimos años.

Contrarreloj individual 5 de febrero del 2026

Transmisión: App Canal RCN desde las 10:30 a. m.

Gregarios: 12:30 p.m. a 1:00 p. m.