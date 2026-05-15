Harold Tejada atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional y eso ya empieza a reflejarse en el mercado de fichajes del ciclismo internacional. Luego de conquistar una histórica victoria de etapa en la París-Niza, el corredor colombiano confirmó que varios equipos importantes del World Tour han mostrado interés en contratarlo para la próxima temporada.

Harold Tejada reveló qué equipos quieren ficharlo después de brillar en la París-Niza

El ciclista del XDS Astana Team habló sobre su futuro y reconoció que actualmente existen conversaciones abiertas con diferentes escuadras europeas, aunque dejó claro que su prioridad sigue siendo continuar en el equipo kazajo, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional.

“No, está bien, que pregunten, para eso estamos acá. Bueno, sí, una noticia que salió de parte de mi manager y todos decimos sí, hay diálogos, no solo de este equipo (Astana), sino de otros equipos”, expresó Tejada.

El colombiano explicó que la victoria conseguida en la París-Niza le abrió nuevas oportunidades dentro del pelotón internacional y despertó el interés de estructuras de primer nivel. “Estoy muy feliz porque se me han abierto mucho las puertas después de París Niza”, afirmó.

Tejada se convirtió en el sexto colombiano en ganar una etapa de la París-Niza

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Entre los equipos que siguen de cerca su situación aparecen estructuras de enorme peso como UAE Team Emirates, EF Education-EasyPost e incluso el poderoso Ineos. Además, Tejada mencionó conversaciones con NetCompany, en medio de las negociaciones que podrían definir su futuro deportivo antes del próximo Tour de Francia.

“Seguramente durante el Tour, antes del Tour, ya habré tomado una decisión si continúo en el Astana, o cambio o al NetCompany, o al UAE, o al Education”, comentó el ciclista huilense.

A pesar de las propuestas, el pedalista colombiano reiteró el agradecimiento hacia el Astana, equipo en el que ya completa siete temporadas. “Estoy dando prioridad Astana, ya llevo siete años en mi equipo, tengo un puesto ahí, un lugar muy privilegiado. Me han dado la oportunidad, me han abierto las puertas por siete años”, concluyó.