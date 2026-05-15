Primera llegada en alto en el Giro de Italia: batalla en Blockhaus

La montaña llega al Giro de Italia 2026 y lo hace con una jornada que promete marcar diferencias importantes en la clasificación general. La séptima etapa de la edición 109 de la “Corsa Rosa” se disputará este viernes entre Formia y Blockhaus, con un recorrido de 244 kilómetros que representa la etapa más larga de la competencia y la primera llegada en alto del certamen.

El ascenso final a Blockhaus: primer final en alto, los favoritos se muestran por la general

La jornada tendrá un perfil de máxima exigencia, catalogada con cinco estrellas, y culminará en una de las subidas más emblemáticas del ciclismo italiano. El ascenso final a Blockhaus será por la vertiente de Roccamorice, considerada la más dura, con 13,6 kilómetros de extensión, un desnivel de 1.141 metros y rampas que alcanzan el 14 % de inclinación.

En la previa de la fracción, el gran protagonista fue Jonas Vingegaard, quien anticipó una auténtica batalla entre los favoritos. “Por supuesto que va a ser una batalla. No hay donde esconderse en el Blockhaus. Tendremos que pelear”, aseguró el corredor del Visma | Lease a Bike tras la sexta etapa disputada entre Paestum y Nápoles.

El danés llega ubicado en la casilla 15 de la clasificación general, a 6 minutos y 22 segundos del líder, el portugués Afonso Eulálio, quien defiende la maglia rosa con una ventaja importante sobre sus perseguidores. Sin embargo, Vingegaard se mostró tranquilo respecto al tiempo cedido en los primeros días.

La subida al Blockhaus tiene un enorme peso histórico dentro del Giro

“Es una buena posición ahora mismo. Seis minutos parecen mucho, pero tres semanas de carrera dan para mucho. Yo me siento bien y el equipo también. Intentaremos recortar distancias”, afirmó el bicampeón del Tour de Francia.

La subida al Blockhaus tiene un enorme peso histórico dentro del Giro. Allí ganó por primera vez una etapa de la carrera el legendario Eddy Merckx en 1967. También triunfaron figuras como Franco Bitossi, José Manuel Fuente, Moreno Argentin, Nairo Quintana en 2017 y Jai Hindley en 2022.

Además del desgaste físico, la etapa otorgará bonificaciones clave tanto en el sprint intermedio Red Bull KM como en la línea de meta, elementos que podrían empezar a mover la clasificación general del Giro.