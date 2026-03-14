Harold Tejada se cayó en la París Niza: hay primer parte médico

Faltando solo 2 kilómetros para cruzar la meta en la etapa 7 de la París Niza 2026, el colombiano Harold Tejada se vio involucrado en una caída que le impidió llegar con el pelotón principal.

El equipo Astana confirmó minutos después que el pedalista nacido en el Huila terminó la etapa acompañado por su compañero Nicola Conci y por el momento "parece estar bien, sin lesiones graves".

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Harold Tejada no perdió tiempo en la clasificación general

El ritmo del pelotón fue intenso en esta etapa 'reina', que recordemos fue recortada por las difíciles condiciones climáticas y que terminó sin presentar pruebas de montaña con solo 47 kilómetros de recorrido.

Todo parecía que iba a ser una fracción tranquila y sin muchos cambios en la clasificación general tras las modificaciones al recorrido, sin embargo, hubo dos caídas en los kilómetros finales que dejaron a Tejada sufriendo las consecuencias del golpe.

Lo bueno de esto es que Tejada, por haber pasado la línea de los tres kilómetros y ser víctima de una caída, logró mantener el mismo tiempo que registró el pelotón principal para no perder puestos en la clasificación general, quedando en la décima casilla a 11:27 del líder Jonas Vingegaard.

El pelotón principal llegó relegado de los velocistas

El ritmo de los 'sprinters' fue intenso en los kilómetros finales, tanto, que Jonas Vingegaard no pudo mantener el ritmo y quedó relegado, además, el danés entendió que después de cruzar la línea de los tres kilómetros no perdería gran cantidad de tiempo con sus máximos rivales en la clasificación general.

Así las cosas, Vingegaard, Daniel Felipe Martínez y demás corredores que pelean puestos importantes en la carrera terminaron cruzando la meta a 1'48" del ganador de la etapa, el francés Dorian Godon del INEOS Grenadiers.

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