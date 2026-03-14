París Niza 2026: resumen y ganador de la etapa 'reina'

La séptima etapa de la París Niza 2026 fue recortada por el mal tiempo que azota la región de los Pirineos Atlánticos (mucha nieve), así que la jornada de hoy tuvo lugar entre Pont Louis Nucera y la localidad de Isola, con solo 47 kilómetros de recorrido.

Así las cosas, el pelotón partió al norte hacia Isola afrontando una pequeña subida que lleva al santuario de la Madone d’Utelle, donde recordemos ya han finalizado dos etapas en anteriores ediciones de la París-Niza, en 2016 con triunfo para Ilnur Zakarin y en 2024 con celebración para Aleksandr Vlasov.

Lea también: París Niza 2026: modifican la etapa reina y se complica la general

Así fue la etapa 7 en la París Niza 2026

El equipo Visma fue el primero en hacerse cargo de marcar el ritmo en el pelotón principal, tratando de llevar sin problemas al líder Jonas Vingegaard hasta la meta, pedalistas como Victor Campenaerts y Bruno Armirail se turnaban en la punta de la carrera.

Faltando poco más de 30 kilómetros para cruzar la meta, Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech) decidió atacar y en su momento logró abrir una brecha de 15 segundos con el pelotón liderado donde viajaban todos los favoritos de la clasificación general, incluyendo a los colombianos Daniel Felipe Martínez y Harold Tejada.

¿Cómo quedó el podio de la etapa 7 en la París Niza 2026?

El neerlandés Marsman no bajaba el ritmo y faltando 20 kilómetros para terminar la etapa lograba sacar 30 segundos de diferencia, mientras que atrás varios equipos se empezaban a turnar para jalar el grupo, donde además del Visma hubo presencia del Ineos Grenadiers, del Red Bull-Bora-Hansgrohe y del Groupama-FDJ United.

El Visma volvería a tomar el control de la carrera y con un buen ritmo lograría darle captura a Marsman faltando 8 kilómetros para finalizar la etapa, así que la fracción se resolvió con una llegada masiva de pedalistas, sin embargo, las malas noticias no cedieron y en los kilómetros finales se presentaron dos caídas en el pelotón donde se vieron incluidos varios corredores incluyendo a Marc Soler y Harold Tejada.

La carrera continuó y la victoria fue para Dorian Godon (Ineos Grenadiers), que se impuso con velocidad en el 'sprint' final por sobre Biniam Girmay (NSN) y Cees Bol (Decathlon CMA CGM), quienes completaron el podio de la etapa.

En otras noticias: las palabras de Harold Tejada tras ganar etapa en la París Niza 2026