La penúltima etapa de la presente edición de la París-Niza fue acortada dos veces debido a las fuertes lluvias y nevadas en el interior de la Costa Azul, así que el pelotón fue trasladado en convoy de autobuses hasta 47 kilómetros de la meta.

Originalmente, la etapa tenía previsto un recorrido de 138,7 km entre Niza y Auron. Sin embargo, el viernes por la noche se decidió que la meta no estaría a 1600 m de altitud en Auron, sino 18 km antes, en Isola, a unos 850 m.

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¿Quién ganó la etapa 7 en la París Niza 2026?

El dos veces ganador del Tour de Francia, Jonas Vingegaard, arrancaba esta jornada como líder en la clasificación general, con el colombiano Daniel Felipe Martínez ocupando el segundo puesto a 3’22”, mientras que el alemán Georg Steinhauser partía como tercero a 5’50”.

Como era corta la distancia y no se presentaban grandes desafíos de montaña, la clasificación general no sufrió muchas modificaciones y la etapa se resolvió con una llegada masiva, esto, luego de que el pelotón principal diera captura al neerlandés Tim Marsman (Alpecin-Premier Tech), quien había atacado al inicio del recorrido y en su momento sacó una diferencia de 30 segundos.

El neerlandés fue finalmente capturado faltando 8 kilómetros para la meta y el pelotón principal empezó a liderar la punta de la carrera, la cual tuvo en sus últimos kilómetros finales dos caídas donde se vieron involucrados Marc Soler y el colombiano Harold Tejada, quien afortunadamente no tendría mayores lesiones graves y logró terminar la etapa.

Finalmente, la fracción tuvo la victoria del francés Dorian Godon del INEOS Grenadiers, quien se impuso con velocidad en el 'sprint' final del explosivo recorrido.

París-Niza 2026: clasificación general de los colombianos tras la etapa 7

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 22:19:54

2. Daniel Felipe Martínez (COL/Red Bull-Bora) a 3:22

3. Georg Steinhauser (GER/EF Education-EasyPost) a 4:34

4. Kévin Vauquelin (FRA/Ineos Grenadiers) a 4:53

5. Lenny Martinez (FRA/Bahrain-Victorious) a 7:37

6. Ion Izaguirre (ESP/Cofidis) a 7:48

7. Marc Soler (ESP/UAE Emirates-XRG) a 8:15

10. Harold Tejada (COL/XDS-Astana) a 11:27

103. Juan Guillermo Martínez (COL/Team Picnic PostNL) a 13:06