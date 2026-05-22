¡Homenaje al 'toro'! Rigoberto Urán, en la historia del Giro de Italia

La historia del Giro de Italia se engrandece gracias a los pedalistas colombianos y latinoamericanos, el deporte pedal en 109 años de historia está plagado de leyendas, personajes ilustres que con el paso del tiempo demuestran las increíbles hazañas en la prueba. Pocos con el aura del antioqueño Rigoberto Urán, un ídolo mundial que fue homenajeado por la organización de la competencia.

Etapa 12 del Giro de Italia del 2014: Rigoberto Urán llegaba con posibilidades

La carrera italiana entraba en su segunda mitad con la disputa de la etapa 11 ganada por Michael Rogers (Tinkoff), mientras Cadel Evans siguió conservando su camiseta rosada con Urán a 57 segundos, Majka a 1:10, Pozzovivo 1;20, Aru 1;39 y Quintana (octavo a 1:45), clasificación general previa al gran crono individual de 42 kilómetros en Barolo que cambiaría completamente el panorama de la prueba.

Rigoberto Urán consiguió aquel día un triunfo memorable, con ventajas de 1:17 sobre Ulissi y 1:34 sobre Evans, actuación que le valió también el liderato que por primera vez alcanzaba un ciclista colombiano, pasando entonces a comandar con diferencia de 37 segundos y 1:52 a su favor sobre Evans y Majka mientras Quintana despareció del top diez de manera temporal.

La victoria de etapa y el liderato de Rigoberto Urán fueron el campanazo inicial de lo que sería la segunda mitad de la gran carrera italiana para el ciclismo colombiano que a partir de ese día emprendió una fantástica campaña individual y colectiva con la que pasaría a la historia del Giro de Italia con letras de oro

Rigoberto Urán ganó la contrarreloj y fue líder del Giro de Italia el 22 de mayo de 2014

El antioqueño Rigoberto Urán ganó la contrarreloj de la etapa número 12 y se trepó al primer lugar de la general en el Giro de Italia.

De esta manera el colombiano comenzaba a escribir una fantástica historia en esta prueba, en el 2014 llegó como líder de su nuevo equipo el Omega Pharma-Quick Step, su máximo objetivo fue el Giro de Italia.

Siendo el primer colombiano y latinoamericano en vestir la Maglia rosa, mantuvo el liderato de la carrera durante otras tres etapas, antes de que su compatriota Nairo Quintana se la arrebatara después de ganar la etapa 16 y que finalmente mantuvo hasta el término de la competencia. Urán finalizó, por segundo año consecutivo, segundo en la clasificación general.

Al tpermino de esa competencia aseguró: "La verdad que estoy sorprendido. Ganar una etapa y más a cronómetro me deja sin palabras. Se ha trabajado mucho en esto y yo creo que este es un día grandioso para mi y para mi equipo", dijo Rigoberto.

Este viernes 22 de mayo del 2026, doce años después, el antioqueño fue recordado por la organización, en sus redes sociales homenajearon el primer liderato latinoamericano y colombiano en la 'corsa rosa'