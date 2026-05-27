River la mandó cambiada con JuanFer Quintero: decisión beneficia a Selección Colombia

Durante los últimos días se ha hablado bastante sobre los próximos pasos de Juan Fernando Quintero Paniagua en River Plate o afuera de la institución riverplatense. Los aficionados le demuestran el cariño al antioqueño en un momento complicado para el jugador y antes de sumarse a la concentración de la Selección Colombia.

El amor que siente por River Plate quedó demostrado en los octavos de final ante San Lorenzo. Dio un pase gol, marcó el tanto definitivo para el empate y anotó el primer penal de la tanda que terminó dando la clasificación a la siguiente ronda. Pese a esto, Eduardo ‘Chacho’ Coudet se ha mantenido con la decisión de dejar a JuanFer de suplente.

Esta situación empieza a complicar al antioqueño que estaría cansado de la situación que vive y podría terminar su contrato, pese a que finaliza en 2027. Se viene el Mundial y se pensaba que Juan Fernando Quintero iba a ser liberado después del partido ante Blooming que también sería su despedida. Sin embargo, la mandaron cambiada y la Selección Colombia salió favorecida.

JUAN FERNANDO QUINTERO, LIBERADO DE RIVER PLATE

A partir del 25 de mayo arrancaron las concentraciones de las selecciones. Colombia empezó a entrenar con un pequeño grupo, primero en Medellín y ahora en Bogotá donde jugarán el partido de despedida frente a Costa Rica. Juan Fernando Quintero se iba a sumar entre el jueves 28 y viernes 29 de mayo tras el partido ante el Blooming por la Copa Sudamericana.

En la final ante Belgrano, el colombiano entró sobre los 90 minutos y poco pudo hacer. La afición explotó con Eduardo Coudet por los pocos minutos que le ha dado a uno de los mejores jugadores de la plantilla. En Argentina hablaron de la necesidad de cuidar a Juan Fernando por unas molestias y que por precaución no lo forzaron.

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River Plate pretendía tenerlo en el duelo ante Blooming, pero Juan Fernando Quintero habrá pedido permiso para ser liberado para viajar a Bogotá y sumarse a la concentración de manera anticipada. En la convocatoria no apareció el nombre del antioqueño, y sí el de Kevin Castaño que jugaría antes de trasladarse a suelo colombiano.

Así las cosas, desde Argentina se referencia que el último partido de Juan Fernando Quintero con la camiseta de River Plate fue en la final de la Primera División de Argentina frente a Belgrano de Córdoba. Infortunadamente, no fue la mejor despedida con apenas nueve minutos en cancha y con el subcampeonato.

PRÓXIMO DESTINO DE JUAN FERNANDO QUINTERO TRAS EL MUNDIAL

Con esta salida de Juan Fernando Quintero de River Plate, hay clubes que están pendientes del futuro del volante antioqueño. La Liga BetPlay puede ser una posibilidad, seguir en Argentina con otro interés de Racing y la MLS que parece ser la competencia más cercana para quedarse con el volante.

En el programa La FM Más Fútbol, Eduardo Luis citó a Sebastián Srur, periodista argentino que señaló que, seguramente, el próximo destino de Juan Fernando Quintero sería en Estados Unidos con el Portland Timbers. Por ahora no hay nada confirmado, pero es lo que se adelanta.

Bajo ese panorama, Juan Fernando no regresaría a Argentina, y, después del Mundial se quedaría en Estados Unidos para firmar su respectivo contrato con el Portland Timbers que podría ser su próximo destino.

EL PUNTO DE QUIEBRE ENTRE JUAN FERNANDO QUINTERO Y RIVER PLATE

Aunque Juan Fernando todavía no se ha manifestado acerca de su futuro y en River Plate tampoco han dicho nada sobre la posibilidad de la salida del colombiano, el punto de quiebre que conduciría a su salida del club argentino fue el cambio de dirección técnica.

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Con Marcelo Gallardo tuvo titularidades, pero es cierto que también era un jugador que rotaba bastante entre suplencias y como inicialista. Sin embargo, con Eduardo ‘Chacho’ Coudet las cosas han cambiado bastante para el referente ‘Millonario’. Apenas ha sumado una titularidad en el rentado argentino y dos en la Copa Sudamericana.

En 12 partidos en la Liga de Argentina, el colombiano suma 448 minutos. Muy poco para un jugador referente de la institución y que fue determinante para ganar una Copa Libertadores ante Boca Juniors en 2018.