INEOS confirmó a Egan Bernal y a Brandon Rivera para importante carrera: fecha y recorrido

Egan Bernal y Brandon Rivera, actuales campeones nacionales de ruta en las modalidades de fondo y contrarreloj, respectivamente, están listos para debutar en la temporada 2026 con el INEOS Grenadiers en las pruebas de Europa.

Los pedalistas colombianos fueron confirmados en la nómina del INEOS Grenadiers que disputará la edición 26 de la Faun-Ardèche Classic que se disputará este sábado 28 de febrero y contará con 188 kilómetros de recorrido.

Berna y Rivera estarán acompañados por Andrew August, Dorian Godon, Jack Haig, Bob Jungels y Axel Laurance.

Figuras y favoritos a ganar la Faun-Ardèche Classic

La edición 26 de la Faun-Ardèche Classic tendrá la participación de otras destacadas figuras del pelotón internacional como Matteo Jorgenson (Team Visma Lease a Bike), Mattias Skjelmose (Lidl Trek), Lenny Martínez (Bahrain Victorious), Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team).

En cuanto a los colombianos, además de Egan Bernal y Brandon Rivera, también disputará la prueba Diego Pescador con el uniforme del Movistar Team.

Recorrido de la Faun-Ardèche Classi

La Faun-Ardèche Classi contará con un recorrido de 188 kilómetros con importantes ascensos y desafíos montañosos.

Se destacan los puertos de montaña del Cote du Pin (9 km y 4.3% de desnivel), Col de la Justice (2.1 km y 3.7% de desnivel), Val d'Enfer (1.5km y 10.6% de desnivel), Mur de Costebelle (0.3km y 9.3% de desnivel), Cote du Pin (9.6km y 4.4 % de desnivel) y Mur des Royes (1.2km y 9.1% de desnivel).