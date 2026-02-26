París Niza 2026: figuras y candidatos al título de la general

El calendario ciclístico internacional continúa y cada vez falta menos para que se dispute una de las pruebas más importantes de la categoría World Tour. Se trata de la París Niza, que en este 2026 tendrá su edición 84.

La carrera dará inicio el próximo domingo 8 y se extenderá hasta el 15 de marzo y contará con la participación de destacadas figuras del pelotón World Tour.

Figuras y candidatos al título de la París Niza

A pocos días para comenzar la prueba, se ha confirmado la presencia de importantes pedalistas, que sin duda lucharán por ganar la clasificación general.

El nombre más destacas es, sin duda, el del danés Jonas Vingegaard, quien le dará inicio a su temporada en la París Niza, después de ausentarse del UAE Tour, tras sufrir una caída y un problema de salud.

Vingegaard será el líder del Team Visma Lease a Bike y tendrá como grandes rivales al portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), al español Juan Ayuso (Lidl Trek) y al británico Oscar Onley (INEOS Grenadiers).

La prueba también contará con figuras como el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe), quien fue tercero en la edición de 2022.

UAE Team Emirates

Joao Almeida

Lidl Trek

Juan Ayuso

INEOS Grenadiers

Carlos Rodríguez y Oscar Onley

Red Bull Bora Hansgrohe

Daniel Felipe Martínez

Team Visma Lease a Bike

Jonas Vingegaard

Bahrain Victorious

Lenny Martínez