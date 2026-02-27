INEOS confirmó la segunda carrera de Egan Bernal en Europa en 2026

Egan Arley Bernal comenzará a sumar kilómetros en la temporada 2026, después de ganar el Campeonato Nacional de Ruta de Colombia por segundo año consecutivo.

El colombiano disputará su primera prueba en territorio europeo este sábado 28 de febrero, luego de ser confirmado por el INEOS Grenadiers para correr la Faun-Ardèche Classic.

Lea también Egan Bernal y los otros tres colombianos que correrán la clásica Faun-Ardèche

INEOS Grenadiers confirmó la segunda carrea de Egan Bernal en Europa en 2026

La escuadra británica también dio a conocer que Egan Bernal hará parte de su nómina para participar en la edición 14 de la Faun Drome Classic, importante carrera francesa que se llevará a cabo el domingo 1 de marzo.

La Faun Drome Classic presentará un exigente recorrido "rompe-piernas" de 189 kilómetros con salida y meta en Étoile-sur-Rhône.

Egan estará acompañado por Egan Bernal, Axel Laurance, Lucas Hamilton, Brandon Smith Rivera, Bob Jungels, Andrew August y Jack Haig.

En estas pruebas francesas de un día, Egan Bernal estrenará su título de campeón nacional de ruta de Colombia, el cual revalidó, ya que también se había quedado con el primer lugar en el 2025.

Lea también INEOS confirmó a Egan Bernal y a Brandon Rivera para importante carrera: fecha y recorrido

Egan se alista para las grandes pruebas del 2026

Después de participar en la Faun-Ardèche Classic y en la Faun Drome Classic, Egan Bernal tiene prevista su participación en la edición 20 de la Strade Bianche, clásica italiana que ha ganado reconocimiento por su exigente recorrido con sterrato.

Bernal se enfrentaría en la Strade Bianche con figuras de la talla de Tadej Pogacar, Isaac del Toro, Pello Bilbao, Thomas Pidcock Julian Alaphilippe, entre otros.

La prueba italiana está programada para el sábado 7 de marzo.