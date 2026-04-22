INEOS Grenadiers anunció alianza con Café de Colombia; Egan protagonista

El INEOS Grenadiers, una de las escuadras más importantes y poderosas del pelotón World Tour, sorprendió este miércoles 22 de abril al anunciar una nueva alianza con la marca Café de Colombia.

En la voz de Egan Bernal y con un emotivo video en el que se recordó cuando el equipo ciclista profesional colombiano compitió entre 1983 y 1990 en las principales pruebas del mundo, el campeón del Giro de Italia y Tour de Francia presentó al nuevo patrocinador.

"Café de Colombia me inspiró para montar en bicicleta cuando era un niño en Zipaquirá y ahora quiero asegurarme que estará presente para las próximas generaciones" dijo Egan.

Equipo ciclista profesional Café de Colombia

En la historia del ciclismo colombiano y Mundial el nombre "Café de Colombia" es recordado por haber participado de las más importantes pruebas entre 1983 y 1990.

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Por la escuadra pasaron destacados pedalistas como Lucho Herrera, Fabio Parra, José Patrocinio Jiménez, Martín Alonso Ramírez, entre otros.

El logro más destacados es, sin duda, el título de la Vuelta a España de Lucho Herrera en la temporada 1987.

Expectativa del INEOS con el Café de Colombia

Con esta alianza entre el INEOS Grenadiers y el Café de Colombia se pretende impulsar el crecimiento del ciclismo colombiano.

De esta manera se podría promover la formación de nuevos pedalistas que representen al país a nivel internacional.