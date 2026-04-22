Egan Bernal sube al podio del Tour de los Alpes en la etapa 3

El Tour de los Alpes sigue avanzando de buena manera y llegó la tercera etapa, la cual se disputó este miércoles 22 de abril entre las localidades italianas de Latsch/Laces y Arco, con un recorrido exigente de 174,5 kilómetros que volvió a poner a prueba a los principales aspirantes de la clasificación general y en donde justamente brilló Egan Bernal.

En una jornada marcada por la media y alta montaña, el pelotón vivió una auténtica batalla táctica en la que los favoritos no dieron tregua, entre ellos el colombiano campeón del Tour de Francia y Giro de Italia, quien se quedó con la tercera casilla de la etapa 3 y también se posiciona de buena manera en la clasificación general.

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Egan Bernal llegó en tercer lugar en la etapa 3 del Tour de los Alpes

Desde los primeros kilómetros se formó una fuga numerosa, integrada por corredores sin peligro en la general, que buscaban protagonismo en una etapa diseñada para los más resistentes. Sin embargo, el control del grupo principal estuvo en manos de equipos como Red Bull-BORA-hansgrohe e INEOS Grenadiers, interesados en mantener la carrera bajo vigilancia y preparar el terreno para sus líderes.

La exigencia del recorrido provocó cortes en el pelotón, dejando claro que la lucha por la general entraba en una fase clave. El italiano Giulio Pellizzari, líder de la clasificación general tras su victoria en la etapa anterior, partía como uno de los grandes protagonistas del día, pero cedió kilómetros y tiempo al llegar en la casilla 21 de la etapa 3.

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Mientras que el colombiano, Egan Bernal y el inglés, Tom Pidcock, intentaron endurecer la carrera en los tramos finales, con ataques selectivos que redujeron el grupo de favoritos en los kilómetros finales, quedándose ellos con el podio de la etapa, junto con el italiano, Tommaso Dati, y acortando distancias en la general.

Tom Pidcock 4:23:24 Tomaso Dati "" Egan Bernal "" Paletti Luca "" Vlasov Aleksandr "" Sean Quinn "" Chris Hamilton "" Jakob Omrzel "" Florian Stork "" Ben O'Connor ""

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Egan Bernal en la clasificación general del Tour de los Alpes

Tras su destacada actuación en el marco de la tercera etapa, el colombiano se trepó al puesto #3 de la clasificación general a 6 segundos del líder, Giullio Pellirazi y a 2 del segundo lugar, Thymen Arensman.

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¿Cuándo se correrá la etapa 4 del Tour de los Alpes?

La etapa 4 del Tour de los Alpes 2026 se correrá el jueves 23 de abril de 2026. Esa jornada tendrá un recorrido entre Arco y Trento, con una distancia aproximada de 167,8 kilómetros, en un perfil que sigue siendo exigente y clave para la clasificación general.