Egan Arley Bernal volvió a demostrar su buen estado de forma en su regreso a las competencias en Europa. Este miércoles 22 de abril, el ciclista colombiano brilló en la etapa 3 de la edición 49 del Tour de los Alpes al finalizar la fracción en la tercera posición.

Bernal se destacó en el remate de la jornada de 174.5 kilómetros con inicio en Latsch/Lace y meta en Arco al ubicarse en la parte delantera del pelotón de favoritos y disputar la victoria con un sprint.

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El colombiano solo fue superado por el británico Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5), que se quedó con la victoria y por el italiano Tommaso Datt (Team UKYO), quien fue segundo.

Egan Bernal subió en la clasificación general

El buen rendimiento le permitió a Egan Bernal ascender en la clasificación general hasta meterse en el top 3 del Tour de los Alpes.

Ahora, el colombiano se ubica en la tercera posición a solo 6'' del líder, el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe).

En la segunda casilla está el neerlandés Thymen Arensman, compañero de Bernal en el INEOS Grenadiers, a 4'.

Recorrido de la cuarta etapa

Este jueves 23 de abril se disputará la cuarta etapa de la edición 49 del Tour de los Alpes.

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La jornada contará con un exigente recorrido de 167.7 kilómetros con inicio en Arco y meta en Trento.

La etapa presentará importantes ascensos y descensos, por lo que se podrían registrar constantes fugas.