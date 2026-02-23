Isaac del Toro definió su próximo reto, tras ganar el UAE Tour

El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue sorprendiendo al pelotón internacional al convertirse el pasado domingo 22 de febrero en el nuevo campeón del UAE Tour.

Del Toro se quedó con el primer lugar de la clasificación general al conseguir dos victorias de etapa y lograr una ventaja de 20'' sobre el italiano Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) y 1'14'' con respecto al australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla), quienes completaron el podio.

Próximos retos de Isaac del Toro

Después de ganar el UAE Tour, el mexicano Isaac del Toro revalidó su condición como uno de los líderes del UAE Team Emirates.

Se tiene previsto que Del Toro continúe con su preparación para los retos de la temporada 2026, teniendo en cuenta que su escuadra ya definió su calendario.

El mexicano permanecerá algunos días entrenando en San Marino antes de integrar la nómina del UAE Team Emirates que disputará la Strade Bianche el próximo 7 de marzo.

Del Toro será el principal gregario de Tadej Pogacar en la carrera italiana.

Posteriormente, el mexicano liderará al UAE Team Emirates en la Tirreno Adriático, que se llevará a cabo desde el 9 hasta el 15 de marzo.

Calendario de Isaac del Toro

Después de disputar la Strade Bianche y la Tirreno Adriático, el mexicano correrá:

Milano-Sanremo (21 de marzo), Vuelta al País Vasco (6 de abril), Tour Auvergne (7 de junio) Tour de Francia (4 de julio).