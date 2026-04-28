Iván Ramiro Sosa ganó la tercera etapa del Tour de Turquía y asaltó el liderato

El ciclismo colombiano vuelve a celebrar en territorio internacional gracias a Iván Ramiro Sosa, quien se impuso este martes en la tercera etapa del Tour de Turquía, disputada entre Marmaris y Kiran sobre 132,7 kilómetros.

El corredor del equipo Kern Pharma firmó una actuación destacada para quedarse con una victoria el Turquía, país bicontinental (una parte de su territorio corresponde a Europa y la otra parte a Asia).

Resumen etapa 3 del Tour de Turquía

El nacido en Pasca, Cundinamarca, cruzó la meta con un tiempo de 3:40:25, en una jornada exigente que además le permitió reencontrarse con el triunfo luego de varios años sin celebrar en una gran carrera por etapas. Su rendimiento fue sólido de principio a fin, imponiéndose en el tramo decisivo.

El podio de la fracción lo completaron el australiano Sebastian Berwick, del Caja Rural - Seguros RGA, y el francés Nicolas Breuillard, del TotalEnergies, quienes no lograron seguir el ritmo del colombiano en el cierre de la etapa.

Más allá de la victoria parcial, el triunfo tuvo un impacto directo en la clasificación general, donde Sosa asumió el liderato de la carrera. El colombiano ahora comanda la competencia con un acumulado de 10:39:44, mostrando regularidad en las primeras jornadas.

En la general, la diferencia es corta pero significativa: Sosa aventaja por 13 segundos a Berwick y por 21 a Breuillard, en un podio que refleja lo ocurrido en la etapa de este martes. Por detrás aparecen nombres como Alessandro Fancellu y Kamiel Bonneu, aún con opciones en la pelea.

Clasificación general del Tour de Turquía - etapa 3

1. Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) - 10:39:44

2. Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA) - a 13"

3. Nicolas Breuillard (TotalEnergies) - a 21"

4. Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) - a 36"

5. Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) - a 40"

Este resultado también representa un impulso importante para Sosa, quien en los últimos años ha tenido que lidiar con diferentes lesiones que han afectado su continuidad y rendimiento. Por eso, este triunfo adquiere un valor especial dentro de su proceso deportivo.

Cabe recordar que la última vez que el colombiano había ganado fue en 2022, cuando brilló en la Vuelta a Asturias y en el Tour de Langkawi, competencias en las que además se coronó campeón vistiendo los colores del Movistar Team.

Su buen momento ya venía dando señales recientes, como su segundo lugar en la prueba de fondo del Campeonato Nacional de Ciclismo, donde solo fue superado por Egan Bernal.

Con cinco etapas aún por disputarse y la carrera programada hasta el próximo 3 de mayo, Sosa se perfila como un serio candidato al título. De lograrlo, escribiría una página inédita, ya que ningún colombiano ha conseguido ganar el Tour de Turquía en la historia.