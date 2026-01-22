Jay Vine ganó la segunda etapa del Tour Down Under y Jhonatan Narváez brilló

El australiano Jay Vine y el ecuatoriano Jhonatan Narváez dominaron la segunda etapa del Tour Down Under, una jornada de montaña disputada entre Norwood y Uraidla, de 148.1 kilómetros, que dejó a ambos al frente de la general, y con más de un minuto sobre el tercer clasificado.

El UAE se lució en la subida final a Corkscrew Road (2,4 km al 9,4%), con Jay Vine y Jhonatan Narváez como protagonistas estelares, capaces de atacar a los rivales para llegar juntos a la meta. Con un tiempo de 3h.36.42, a una media de 41 km/hora, aventajaron en 58 segundos a un grupo perseguidor con el suizo Mauro Schmid (Jayco) y el eritro Natnael Tesfatsion (Movistar) entre ellos.

Con esta victoria, Jay Vine (Townsville, 30 años), ganador de 4 etapas en la Vuelta y 2 veces rey de la montaña, también se alza con el maillot ocre de líder, 6 segundos por delante de Narváez y 1.05 sobre Schmid.

Santiago Buitrago y Juan Sebastián Molano, así van en el Tour Down Under

La etapa se animó con una fuga de 7 corredores, el trabajo de Adam Yates (UAE) desbrozó el camino. El británico hizo de lanzadera para el ataque a dúo de Jay Vine y Jhonatan Narváez a 13 kilómetros de meta.

Los pedalistas colombianos Santiago Buitrago y Juan Sebastián Molano han comenzado temporada en Australia, el sprinter nacido en Paipa, espera tener su oportunidad en la llegada al embalaje, por ahora se mantiene en competencia y sirviendo a sus compañeros del UAE Emirates Team.

Por su parte hay gran expectativa por lo que pueda hacer Santiago Buitrago, del Team Bahrain Victorious, a sus 26 años llega en un excelente momento y con gran experiencia en las grandes vueltas, por ahora, en territorio oceánico, está a casi 2 minutos de la punta.

La diferencia se abrió, Vine tiró del ecuatoriano, y, entre los dos, con 1 minuto de ventaja, pudieron hacer inútil el trabajo del grupo perseguidor, donde estaban Mauro Schmid, tercero, Andreas Kron y Filippo Zana.

Clasificación de la segunda etapa del Tour Down Under

1. Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) - 3:36:42

2. Jhonatan Narváez (ECU/UAE Emirates-XRG) - m.t.

3. Mauro Schmid (SUI/Jayco-AlUla) a 0:58

7. Adam Yates (GBR/UAE Emirates-XRG) a 0:58

30. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 1:43

101. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Emirates-XRG) a 11:26

Clasificación General del Tour Down Under - etapa 2

1. Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) - 6:23:33

2. Jhonatan Narváez (ECU/UAE Emirates-XRG) a 0:06

31. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious) a 2:06

99. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Emirates-XRG) a 11:49

La tercera etapa se presume interesante, con un perfil de media montaña entre Henley Beach y Nairne, de 140.8 kilómetros. Solo 2 cotas puntuables, pero las subidas y bajadas serán constantes. El pelotón deberá superar el puerto de primera de Wickham (2,9 al 7 por ciento) y y Mount Barke, de tercera (1,1 km al 4,3). El final escarpado aportará alicientes.