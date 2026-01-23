Jhonatan Narváez: así va en la general del Tour Down Under luego de la etapa 3

Jhonatan Narváez sigue firme en su objetivo de revalidar el título del Tour Down Under y, tras la tercera etapa, se mantiene como uno de los grandes protagonistas de la carrera australiana. El corredor del UAE Team Emirates – XRG ocupa la segunda posición de la clasificación general, a solo seis segundos del líder Jay Vine, su compañero de equipo.

La tercera fracción, disputada entre Henley Beach y Nairne sobre 140,8 kilómetros, tuvo como vencedor al australiano Sam Welsford, quien celebró su primera victoria con el INEOS Grenadiers. El velocista detuvo el cronómetro en 3:26:43 y sumó su decimotercer triunfo en esta competencia.

Pese al protagonismo de los sprinters en la jornada, la general no tuvo grandes movimientos en los primeros lugares. Jay Vine conserva el liderato con un tiempo acumulado de 9:50:16, mientras que Narváez continúa al acecho, consolidándose como la principal carta latinoamericana para pelear el título.

El ecuatoriano, campeón vigente de la prueba, ha mostrado regularidad y solidez en las etapas iniciales, respaldado además por el buen momento colectivo del UAE Team Emirates – XRG, que también ubica a Vine en lo más alto del tablero.

El podio provisional lo completa el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), quien se encuentra a 1:05 del liderato, seguido por el australiano Harry Sweeney (EF Education – EasyPost) y el alemán Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team).

Otro nombre latinoamericano a destacar es el del ecuatoriano Jefferson Alveiro Cepeda, del Movistar Team, quien se ubica en la decimosexta posición de la general, a 1:30 del líder, siendo el segundo mejor representante de la región en la competencia.

Con la general aún abierta y diferencias cortas entre los favoritos, Narváez afronta las siguientes jornadas con la expectativa de aprovechar los recorridos más exigentes para intentar asumir el liderato y encaminar su defensa del título.

Clasificación general del Tour Down Under 2026 - etapa 3

1. Jay Vine, UAE Team Emirates – XRG, 9:50:16

2. Jhonatan Narváez, UAE Team Emirates – XRG, a 0:06

3. Mauro Schmid, Team Jayco AlUla, a 1:05

4. Harry Sweeney, EF Education – EasyPost, a 1:12

5. Marco Brenner, Tudor Pro Cycling Team, a 1:14

Recorrido cuarta etapa del Tour Down Under

La cuarta etapa se disputará este viernes entre Brighton y Willunga Hill, con 176 kilómetros de recorrido, tres puertos de montaña de primera categoría y final en alto, un escenario ideal para que los aspirantes a la general, incluido Narváez, empiecen a marcar diferencias.