Jhonatan Narváez hace historia en el Giro de Italia al ganar la etapa 11

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates) sigue haciendo historia en el Giro de Italia al ganar este miércoles 20 de mayo la etapa 11, que fue una jornada rompe piernas de 195 kilómetros con inicio en Porcari y meta en Chiavari.

Narváez logró su tercera victoria en la edición 109 del Giro de Italia y llegó a cinco celebraciones en la historia de la corsa rosa.

Así fue la victoria de Jhonatan Narváez en la etapa 11 del Giro de Italia

Jhonatan Narváez volvió a demostrar gran fortaleza física y resistencia en las jornadas con constantes subidas y bajas. El ecuatoriano hizo parte desde muy temprano en la etapa el grupo de fuga, en el cual estuvo acompañado por el español Enric Mas (Movistar Team).

En el remate de la fracción, Narváez se escapó con Mas hacia la línea de meta. En el último kilómetro, ambos ciclistas midieron sus fuerzas y se enfrentaron en un emocionante embalaje en el que el ecuatoriano tuvo mayor punta de velocidad para cruzar en primer lugar la línea de meta.

De esta manera, Jhonatan Narváez logró su tercera victoria de etapa en el Giro de Italia 2026, teniendo en cuenta que ya se había impuesto en las etapas 4 y 8.

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El tercer lugar del día fue para el italiano Diego Ulissi (XDS Astana) a 11''.

Los favoritos en la etapa 11 del Giro de Italia

El grupo de favoritos tuvo una jornada tranquila este miércoles, ya que no se marcaron diferencias.

Con Egan Bernal, el pelotón principal terminó la jornada a 3'21''.

Top 5 clasificación general del Giro de Italia - Etapa 11