Hace apenas unos instantes finalizó la etapa número 11 del Giro de Italia 2026. Fue una jornada extensa y entretenida desde el inicio. La fuga fue marcada y la definición se dio entre dos ciclistas.



El recorrido tuvo 195 km y un desnivel total de 2850 metros. Porcari fue el municipio que vio la partida de la etapa 11 del Giro de Italia 2026 y Chiavari fue la ciudad donde se dio el reñido remate.

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El punto de partida y de llegada

“Situada en la llanura de Lucca, en Toscana, Porcari es un municipio de la provincia de Lucca con orígenes antiguos, documentados ya en la época longobarda. El territorio se desarrolla en un área llana históricamente dedicada a la agricultura, hoy profundamente transformada por el desarrollo industrial. Porcari es uno de los centros principales del denominado ‘paper district’ de Lucca, uno de los polos europeos más importantes para la producción de papel tisú y cartón, que ha tenido un papel decisivo en el crecimiento económico y laboral de la zona”, indicó la organización sobre el sitio de partida.



“Situada en la costa ligur oriental, en el Tigullio, Chiavari es una ciudad asomada al mar Ligur con una historia que se desarrolla entre el medievo y la edad moderna. El centro histórico se caracteriza por un trazado urbano regular y por largos pórticos, elementos distintivos de la arquitectura de la ciudad. A lo largo de los siglos, Chiavari ha desempeñado un papel comercial y administrativo fundamental, con históricos palacios y edificios civiles. Hoy la ciudad conserva una fuerte identidad urbana, acompañando su dimensión histórica con una vocación turística ligada al mar y al territorio del Tigullio”, añadió sobre el punto de llegada.

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Triunfo sudamericano

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez Prado, del UAE Team Emirates, y el español Enric Mas Nicolau, del Movistar Team, fueron los que batallaron hasta el final para definir al ganador de la jornada.



Y tras un duelo que le da la vuelta al mundo del deporte a dos ruedas, fue Narváez el que se terminó quedando con la etapa 11 del Giro de Italia 2026. El europeo y el ecuatoriano se dieron un cordial saludo tras cruzar la meta.

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Clasificación general del Giro tras la etapa 11

1. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) 39:40:34

2. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) a 0:27

3. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 1:57

4. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 2:24

5. Ben O’Connor (AUS/Jayco-AlUla) a 2:48

6. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 3:06

7. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling) a 3:28

8. Derek Gee-West (CAN/Lidl-Trek) a 3:34

9. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 3:36

10. Chris Harper (AUS/Pinarello-Q36.5) a 4:09

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15. Egan Bernal (COL) Netcompany-Ineos) a 5:39





