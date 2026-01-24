Tour Down Under 2026: clasificación general tras 4 etapa; así van los colombianos

El Tour Down Under 2026 no se detiene y en el marco de la etapa 4 se vivió una de las jornadas más atípicas y dramáticas. El recorrido entre Brighton y Willunga Hill con tres ascensos al mítico puerto que tradicionalmente define el rumbo de la general, fue la etapa reina y trajo consigo la victoria del británico, Ethan Vernon.

Tras 130 km de recorrido, el ciclista NSN Cycling Team se impuso con un tiempo de 2:56:30 y nuevamente una etapa destacada por parte del ciclista colombiano, Santiago Buitrago, quien logró ingresar en el top 50, aunque no se puede decir lo mismo de Juan Sebastián Molano.

Clasificación general Tour Down Under: así van los colombianos

Con temperaturas previstas superiores a 43 °C que obligaron a una serie de par de modificaciones y una clasificación de riesgo “extremo” de incendios en la región de los Mount Lofty Ranges, los organizadores decidieron eliminar las ascensiones a Willunga Hill y acortar el trazado a 130.8 km.

En esta jornada tan calurosa, el británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) se llevó una victoria muy significativa al imponerse en un sprint final tras 2 h 56 min 30 s de carrera, cruzando la línea por delante del danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) y el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Fue un triunfo histórico para Vernon y su equipo, ya que se trata de la primera victoria de NSN desde su creación, lo que les da un impulso enorme de moral al inicio de la temporada. Para los colombianos la jornada también fue significativa, ya que Buitrago arribó en la casilla 44 y logró escalar hasta el puesto 26 de la clasificación general, mientras que Molano sigue descendiendo tras llegar en el puesto 123.

Jay Vine UAE Team Emirates – XRG 12:46:46 Mauro Schmid Team Jayco AlUla 1:03 Harry Sweeny EF Education – EasyPost 1:12 Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team 1:14 Andreas Kron Uno-X Mobility 1:16 Andrea Raccagni Soudal Quick-Step 1:19 Michael Leonard EF Education – EasyPost 1:22 Anthon Charmig Uno-X Mobility 1:23 Filippo Zana Soudal Quick-Step Matteo Sobrero Lidl – Trek 1:27

26. Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 2:06

Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG 18:45

¿Cuándo se correrá la etapa 5 del Tour Down Under 2026?

Esta quinta y última jornada de la prueba masculina tendrá inicio y final en Stirling el domingo 25 de enero, con un recorrido de aproximadamente 169,8 km que será uno de los más largos de esta edición.