Selección Colombia: ¿Cuándo sale la convocatoria ante Croacia y Francia?

El entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, avanza en la conformación de la convocatoria para los partidos amistosos que disputará el equipo nacional durante la próxima fecha FIFA de marzo.

La Tricolor tiene programados dos compromisos de alto nivel en su preparación internacional. El primero será el jueves 26 de marzo frente a la Selección de Croacia, mientras que el segundo se jugará el domingo 29 ante Francia.

Lea también [Video] Presidente de Atlético Nacional envió emotivo mensaje y confirmó al técnico

Estos encuentros servirán como parte de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA, objetivo principal del equipo colombiano en este 2026.

A diferencia de otras selecciones que ya anunciaron sus listas oficiales para la fecha FIFA, Colombia todavía no ha hecho pública su convocatoria, lo que mantiene la expectativa entre los aficionados.

El viernes saldría la convocatoria de Colombia

De acuerdo con versiones cercanas al entorno del equipo nacional, la lista definitiva de jugadores sería entregada el próximo viernes 13 de marzo por el cuerpo técnico encabezado por Lorenzo.

La convocatoria estaría compuesta por aproximadamente 28 futbolistas, quienes no solo serán los encargados de afrontar los dos partidos amistosos de preparación, sino que en su mayoría irán al Mundial.

Si bien se espera que aparezcan algunos nombres nuevos o sorpresas, el número de novedades no sería tan amplio como en convocatorias anteriores, teniendo en cuenta que el Mundial está cada vez más cerca.

Lea también Selección de Uruguay: lista de bloqueados para enfrentar a Inglaterra y Argelia

En ese sentido, varios jugadores ya parecen tener asegurado su lugar en la base del equipo, pues han sido habituales en los llamados del entrenador argentino durante el proceso reciente.

Grupo de Colombia en el Mundial

La Selección Colombia debutará en el Mundial el 17 de junio frente a Uzbekistán. En el grupo también enfrentará a la Portugal y a un rival que llegará desde el repechaje entre RD Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.