Visma confirma lo peor para Vingegaard tras accidente en España

Cuando todo estaba listo para que se corriera una nueva edición del UAE Tour, un hecho desafortunado se presentó con uno de los protagonistas de la competencia. Jonas Vingegaard no participaría de dicha carrera tras haber sufrido un accidente en una jornada de entrenamiento en España.

El destacado ciclista danés del equipo Visma-Lease a Bike y doble vencedor del Tour de Francia (2022 y 2023), ha hecho oficial junto con su equipo que no participará en el UAE Tour 2026, la carrera por etapas que se llevará a cabo en los Emiratos Árabes Unidos del 16 al 22 de febrero.

Vingegaard enciende las alarmas y no correrá el UAE Tour

La decisión de la ausencia del experimentado pedalista de 29 años, fue comunicada oficialmente por su equipo tras un accidente sufrido durante un entrenamiento y una posterior enfermedad que han retrasado su preparación para la temporada.

El accidente ocurrió el 26 de enero durante un entrenamiento en Málaga, en el sur de España, donde Vingegaard se cayó al intentar distanciar a un ciclista aficionado que lo seguía en un descenso. Aunque en principio el golpe no parecía grave, el impacto y las circunstancias de la caída hicieron que el danés tuviera que reducir su carga de entrenamiento para recuperarse adecuadamente.

Vingegaard, visiblemente decepcionado, expresó en un comunicado que tenía muchas ganas de regresar al UAE Tour y medirse con otros grandes contendientes, pero que era vital cuidarse para poder afrontar sus próximos objetivos de la temporada con garantías. Entre esos objetivos está, según lo anunciado, la Volta a Catalunya, que se disputará del 23 al 29 de marzo como posible estreno competitivo, y más adelante el Giro de Italia, una de las grandes pruebas por etapas que busca conquistar este año.

"Tenía muchas ganas de volver al UAE Tour y, por lo tanto, me decepciona que hayamos tenido que tomar esta decisión. Sin embargo, la combinación de la caída y la enfermedad posterior lo hizo necesario. Es mejor recuperarme completamente primero para poder concentrarme en mis próximos objetivos".

Etapas del UAE Tour 2026

Estas siete etapas combinan tramos llanos para sprinters, una contrarreloj individual y jornadas de montaña que suelen influir de manera decisiva en la clasificación general:

Etapa 1: Madinat Zayed Majlis – Liwa Palace (144 km) Etapa 2: Al Hudayriyat Island — contrarreloj individual (12,2 km) Etapa 3: Umm al Quwain – Jebel Mobrah (183 km) Etapa 4: Fujairah – Fujairah (182 km) Etapa 5: Dubai Al Mamzar Park – Hamdan Bin Mohammed Smart University (166 km) Etapa 6: Al Ain Museum – Jebel Hafeet (168 km) Etapa 7: Zayed National Museum – Abu Dhabi Breakwater (149 km)

En total, el recorrido suma alrededor de 1 004 km en esta octava edición del evento, consolidando al UAE Tour como una de las pruebas por etapas más completas y exigentes del calendario UCI WorldTour a inicios de temporada.