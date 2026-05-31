Jonathan Milan ganador de la etapa 21 del Giro de Italia y Vingegaard campeón

La etapa 21 del Giro de Italia se llevó a cabo en Roma y tuvo como gran vencedor un ciclista al que en esta edición del Giro las cosas no le habían salido bien, el italiano Jonathan Milan, mientras el danés Jonas Vingegaard celebró oficialmente su consagración como campeón de la clasificación general.

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La jornada final contó con fiesta en el pelotón, homenaje al líder de la carrera por parte de Visma e incluso rivales y un espectacular sprint masivo en las históricas calles de la capital italiana. Aunque Milan tampoco se quedó atrás y tuvo una eufórica celebración.

Milan y Vingegaard protagonistas del cierre del Giro de Italia

La última fracción contó con un recorrido de 131 kilómetros completamente llano en donde aparecieron Jonas Vingegaard y su equipo Visma | Lease a Bike. Aunque el ritmo también estuvo protagonizado por los velocistas que destacaron en los kilómetros finales en el embalaje definitivo.

En el sprint final aparecieron varias figuras como Filippo Ganna, Giovanny Lonardi y toda la potencia de Jonathan Milan, siendo el pedalista de Lidl-Trek quien lanzó un ataque demoledor en los últimos metros y logró imponerse con autoridad frente a varios de los mejores embaladores del mundo.

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Con esta victoria, Milan cerró de manera brillante su participación en la corsa rosa y confirmó nuevamente que es uno de los velocistas más fuertes y regulares del pelotón internacional. Mientras que Jonas Vingegaard cruzó la meta sin inconvenientes y aseguró oficialmente su primer título en el Giro de Italia.

Con esta conquista, el ciclista del Visma | Lease a Bike alcanzó un lugar histórico en el ciclismo mundial y se convirtió en apenas el octavo corredor en ganar las tres grandes vueltas: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.

Clasificación general Giro de Italia