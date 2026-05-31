Bielsa confirmó la lista de convocados de Uruguay para el Mundial 2026

Quedan oficialmente 11 días para que inicie un nueva edición de la Copa Mundial, una de las más especiales por el formato que se implementará, la cual contará con la participación de 48 selecciones, pero también por la gran cantidad de figuras que formarán parte.

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Justamente la Selección de Uruguay ya tiene lista definida para afrontar este certamen y una de las grandes noticias es la ausencia de Luis Suárez, histórico delantero de la 'Celeste' que finalmente no fue incluido por el técnico Marcelo Bielsa.

Bielsa ya tiene a los 26 convocados de Uruguay para el Mundial

La decisión que tomó Marcelo Bielsa marca el cierre de una era para uno de los máximos referentes del fútbol uruguayo en las últimas dos décadas. A sus 39 años, Suárez mantenía la ilusión de disputar una quinta Copa del Mundo y en varias ocasiones había manifestado públicamente su deseo de regresar a la selección.

Lamentablemente, Bielsa quiere ir por todo en el Mundial y le apostó a una renovación generacional y priorizó futbolistas con mayor ritmo. La ausencia del atacante, máximo goleador histórico de Uruguay y figura inolvidable en los Mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022.

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Pese a la salida de Suárez, Uruguay contará con una base sólida encabezada por jugadores como Federico Valverde, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur y Ronald Araújo, quienes liderarán el recambio de la Celeste en Estados Unidos, México y Canadá.

En contraste con la ausencia de Suárez, uno de los nombres que sí aparece en la convocatoria es el de Fernando Muslera. El experimentado arquero disputará lo que sería su último Mundial y podría convertirse en uno de los futbolistas uruguayos con más presencias en la historia de la Copa del Mundo.

¿Cuándo debuta Uruguay en el Mundial 2026?

La selección de Uruguay debutará en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio de 2026 frente a Arabia Saudita, en un partido correspondiente al Grupo H que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Fixture de Uruguay en el Mundial 2026