Juan Ayuso: increíble dato lo haría ganar el Tour y destronar a Pogacar

Se van ajustando las cadenas y ultimando detalles para lo que será una nueva temporada en el ciclismo internacional, donde los equipos de la UCI World Tour renuevan sus ganas y motivación para intentar pelear triunfos y ser protagonistas en el circuito.

Uno de esos equipos que aspira a grandes cosas en 2026 y en los próximos años es el Lidl-Trek, conjunto estadounidense que se ha hecho con los servicios del español Juan Ayuso, quien dejó el UAE Team Emirates en septiembre pasado luego de criticar fuertemente el actuar del equipo liderado por Tadej Pogacar.

El Lidl-Trek confía en que Ayuso sea el gran verdugo de Pogacar

De acuerdo con declaraciones del director deportivo del Lidl-Trek, Josu Larrazabal, la incorporación de Juan Ayuso le da al equipo un impulso muy grande para pelear cosas importantes en los próximos años, corredor de 23 años que pone a la altura de Pogacar y que al igual que el esloveno logró podio en su primera Vuelta a España, un dato que lo pone en la élite del ciclismo a parte de las victorias que ha logrado de momento en su carrera.

“Con la llegada de Lidl [como patrocinador principal], ahora hablamos abiertamente de ser el equipo número uno del ranking en los próximos años. Es algo que queremos lograr, ganar el Tour de Francia forma parte esencial de ese proyecto y Juan hace parte de ese objetivo”, empezó diciendo Larrazabal en una reciente entrevista para el diario ‘Marca’.

“Antes no estábamos más cerca porque no teníamos al corredor que pudiera hacerlo. Con Juan y con el crecimiento de Skjelmose, que sigue dando pasos adelante, estamos convencidos de que vamos a estar ahí”, añadió el alto directivo del Lidl-Trek.

Las habilidades de Juan Ayuso que lo ponen como candidato al Tour del 2026

El pedalista español, que competirá en el próximo Tour de Francia, tiene dentro de su palmarés un título de clasificación general de jóvenes en la Vuelta a España del 2023, ganador de una Vuelta al País Vasco en 2024 y una Tirreno-Adriático este año, se caracteriza por una explosividad en la montaña digna de ser destacada.

“Juan siempre ha estado en nuestra lista, como imagino que lo ha estado en la de muchos equipos. Más allá de irrupciones como las de Pogacar o Evenepoel, no hay que olvidar que Juan es, junto a Pogacar, el único corredor que terminó en el podio de La Vuelta en su primer año como profesional”, dijo Larrazabal.

“Ha estado ahí de forma constante, ha batido a los mejores contrarrelojistas, tiene punch en las subidas explosivas y sabe rematar carreras. Lo tiene todo”, concluyó el integrante del Lidl-Trek.