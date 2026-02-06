Luciana Osorio se coronó campeona Sub-23 de ruta en los Nacionales de Ciclismo

Este viernes 6 de febrero se disputó una vibrante jornada en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo en Ruta con definiciones apretadas en las tres categorías que tuvieron protagonismo en la fecha. El Autódromo de Tocancipá, Cundinamarca fue sede de las carreras del día.

Por un lado, se corrieron 81 kilómetros en la categoría Damas Sub-23. Fueron 30 vueltas en total que representan esa totalidad de distancia. El recorrido pasó por un tramo llano con una que otra subida, un circuito exigente. Este perfil de la jornada del viernes fue favorable para Luciana Osorio que se coronó campeona tras un final de película con un esprint definitivo.

Arrancando la carrera de la categoría Damas Sub-23, hubo un comienzo unido que poco a poco llevó a un embalaje final para cruzar la línea de meta. Luciana Osorio fue la protagonista con el mismo tiempo de las demás competidoras con un tiempo de 1:53:10.

La ciclista del Orgullo Paisa fue la ganadora, cruzando la línea de meta primera. Luego llegó Diana Corrales del Avinal Carmen de Viboral y el podio lo completó Yalecza Marín, también del Avinal con ese mismo tiempo de Osorio.

Sin duda alguna, los trazados y las 30 vueltas finales fueron sumamente parejas con todas las ciclistas participantes peleando por llegar a la línea de meta. Tras los 81 kilómetros, Osorio revalidó su buen arranque como la Campeona Sub-23 de Ciclismo Nacional de Ruta.

Lo de Luciana Osorio no es coincidencia. La ciclista del Orgullo Paisa es bicampeona en el Panamericano de Ciclismo de Ruta en 2025 con una contrarreloj y ganando en un recorrido largo de 65,5 kilómetros.

NACIONALES DE CICLISMO: CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA DE RUTA SUB-23 FEMENINA

1. Luciana Osorio | Orgullo Paisa | 01:53:10

2. Diana Corrales | Avinal Carmen de Viboral | M.T.

3. Yalecza Marín | Avinal Carmen de Viboral | M.T.

4. Vanesa Zuluaga | Avinal Carmen de Viboral | M.T.

5.Paula Rueda | Ciclismo Capital | M.T.

6. Samara Bedoya | Team Sistecrédito | M.T.

7. Sharik Merchán | Liga de Cundinamarca | M.T.

8. María Rodríguez | Liga de Casanare | M.T.

9. Lesly Aguirre | Boyacá es Para Vivirla | M.T.

10. Karol Velandia | Liga de Casanare | M.T.