A pocas horas del inicio del partido entre Deportivo Independiente Medellín y el equipo Internacional de Bogotá, duelo correspondiente a la fecha 5 de la presente Liga BetPlay que se llevará a cabo esta noche en el Estadio Atanasio Girardot, el conjunto ‘poderoso de la montaña’ dio a conocer la situación de sus jugadores que están en el departamento médico.

El equipo dirigido por el técnico Alejandro Restrepo, que todavía no conoce lo que es el triunfo en la liga tras acumular dos empates y dos derrotas, tendrá que afrontar este partido de hoy y otros más con algunas bajas de consideración que necesitarán de tiempo para sanar sus lesiones.

Medellín dio detalles de la lesión de sus jugadores

Desde hace algunos días se había informado de la lesión de Daniel Londoño, pero hasta hace pocas horas se dio certeza del tiempo que estará ausente de las canchas, pues el Medellín anunció que el lateral izquierdo sufrió ruptura completa del tendón del aductor largo y su incapacidad aproximada será de 3 meses.

Por otro lado, el reciente fichaje Yony González, sufrió una ruptura parcial del tendón del semitendinoso y su incapacidad inicial es de aproximadamente 8 semanas, un tiempo considerable que deja al técnico Restrepo sin un delantero en su plantilla.

Por último, se informó acerca del estado de salud de Daniel Cataño, quien hizo un gran esfuerzo para llegar al Medellín tras su paso por el Bolívar de la Paz, sin embargo, su anhelado debut ante Tolima no fue el esperado y terminó con una lesión de bajo grado del gastrocnemio, jugador que por fortuna ya se encuentra realizando su reacondicionamiento muscular y físico, pero que no estará ante Inter Bogotá.

Los dos futbolistas del DIM que estarán cerca de volver

El comunicado del equipo rojo de Antioquia también menciona la situación de dos futbolistas que ya iniciaron trabajos de readaptación tras sufrir molestias físicas, se trata de Baldomero Perlaza y Luis Escorcia, quienes no estarían frente al Inter de Bogotá, pero que podrían estar convocados para el próximo partido de la Liga BetPlay, que será el martes 10 de febrero en condición de visitante contra el Cúcuta Deportivo.

