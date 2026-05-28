Juan Manuel Rengifo saldría de Nacional para ser nuevo fichaje de grande de Brasil

El mercado de fichajes en el fútbol sudamericano se empieza a mover de buena manera y Atlético Nacional se convierte en uno de los principales protagonistas, ya que una de sus joyas estaría en los planes de un importante equipo brasileño.

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Juan Manuel Rengifo es el jugador que se roba el protagonismo en esta ocasión, ya que sus destacadas actuaciones en el 'verde paisa' desde el semestre de clausura de 2025 lo llevaron a ganarse un puesto en la titular de Diego Arias, a sumar minutos, goles, asistencias, a entrar en el radar de Néstor Lorenzo, pero también de Flamengo, el cual se habría interesado por su fichaje.

Juan Manuel Rengifo en carpeta de fichajes de Flamengo

La escuadra 'verdolaga' es sin duda alguna uno de los mejores equipos en cuanto a formadores de futbolistas jóvenes, habiendo sacado grandes figuras con el pasar de los años, un proceso que se sigue viviendo hasta el día de hoy y que justamente demuestra Juan Manuel Rengifo.

El mediocampista de tan solo 21 años llegó al equipo principal de Atlético Nacional en el cierre de la temporada de 2025 y desde entonces no desaprovechó ninguna oportunidad, dejándolo todo dentro del terreno de juego y ganándose un puesto indiscutible en la titular.

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La proyección del jugador paisa es bastante alta y se debe sacar provecho de ello, por lo que precisamente Néstor Lorenzo lo habría tomado en cuenta para la prelista de 55 jugadores de Colombia rumbo al Mundial, pero también la razón ideal por la cual Flamengo estaría pensando en su posible fichaje.

La escuadra brasileña y actual campeón de la Copa Libertadores estaría buscando el reemplazo de Jorge Carrascal y podría llegar a ser nada más y nada menos que Rengifo.

¿Cómo le fue a Juan Manuel Rengifo con Nacional?

El mediocampista ha tenido la oportunidad de jugar 44 partidos entre tres competencias distintas, una de ellas de nivel internacional; más de 2.400 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha podido reportar con 11 goles y 9 asistencias.