Flamengo tomó radical decisión con Jorge Carrascal: futuro confirmado tras expulsiones

Jorge Carrascal es uno de los jugadores de los que más se hablan en estos momentos de la temporada. Las expulsiones parecen llevar al Flamengo al límite con el volante cartagenero y en las próximas horas, el equipo brasileño podría tomar una tercera decisión con esta roja que se ganó en el partido frente al Palmeiras.

Y es que, apenas jugó veinte minutos en el partido ante Palmeiras que condujo también a la durísima derrota con un marcador de 0-3 en el mítico Estadio Maracaná. Esta no es la primera vez que Jorge Carrascal sale expulsado y en el club ya toman nota de los próximos pasos a seguir con el colombiano.

Al reciente convocado para disputar el Mundial con la Selección Colombia ya lo han penalizado en varias ocasiones con suspensiones y con multas que ha tenido que pagar a la institución. Ante Cusco por la Copa Libertadores, Leonardo Jardim tomó la decisión de llevar a Jorge Carrascal como uno de los convocados, pero no le dio ningún minuto por castigo. Sin embargo, no es lo único que complica a Carrascal.

FLAMENGO PUSO A CARRASCAL EN LA LISTA DE TRANSFERIBLES

A lo largo de la temporada, Jorge Carrascal ha estado en el radar de grandes clubes de Europa que quieren volver a tener al colombiano. Llegó una oferta del Marsella que tenía como prioridad fichar al volante con un interés de 15 a 25 millones de euros que Flamengo rechazó en varias ocasiones.

En ese momento, el mediocampista colombiano era uno de los jugadores aclamados por la afición y que se había ganado el apoyo y confianza de Filipe Luis y de Leonardo Jardim. No obstante, las tres expulsiones ya aburren a Flamengo que tomaría la decisión de poner al futbolista oriundo de Cartagena en la lista de transferibles.

La información llegó por medio de O Globo que indica que las rojas que se ha ganado últimamente dejan a Flamengo aburrido por “los problemas extradeportivos que se han vuelto insostenibles” por parte del colombiano. Además, la fiesta que tuvo en su casa también pone en entredicho su continuidad.

De hecho, O Globo tocó ese tema de su vida, “en el club es de sobra conocido que Carrascal causa problemas no solo durante los partidos, sino también en su vida cotidiana en el condominio donde vive con algunos amigos y donde organiza fiestas constantemente. Carrascal es considerado un jugador que no se comporta bien en algunos partidos, a pesar de su reconocida habilidad. Las tarjetas rojas solo fueron una parte del problema”.

FLAMENGO SE FROTA LAS MANOS CON JORGE CARRASCAL POR EL MUNDIAL

El Mundial está a la vuelta de la esquina para la Selección Colombia y para Jorge Carrascal que quiere ganarse la titularidad o un espacio en el combinado nacional. Aunque el volante no es inicialista, espera convencer a Néstor Lorenzo para abrir un cupo.

Su actitud en cancha con Flamengo no cambió en nada la perspectiva del entrenador argentino que tuvo en cuenta al mediocampista del club carioca. Habrá que esperar qué cantidad de minutos jugará, pero el hecho de estar en el certamen mundialista y la posibilidad de figurar en el evento más importante del calendario futbolístico podría abrirles puertas a diferentes clubes del mundo.

Seguramente, Europa estaría pendiente del futuro del colombiano, dado que ya el Olympique de Marsella lo había sondeado y que ahora, con la decisión de dejarlo en la lista de transferibles podría tomar la primera oferta que llegue a las puertas cariocas por Jorge Carrascal.

Al Flamengo ya le han llegado ofertas por el volante colombiano con Olympique de Marsella, Napoli y clubes de Rusia que están pendientes de lo que pueda llegar a pasar en próximos días con Jorge Carrascal.

Dependiendo del nivel de Jorge Carrascal en el Mundial, su valor en el mercado podría aumentar y sonaría para otros clubes a nivel global. Habrá que esperar cómo influye la Copa del Mundo en el futuro del cartagenero.