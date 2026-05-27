FCF se pronuncia sobre dos convocados al Mundial 2026

Este miércoles 27 de mayo, Crystal Palace de la Premier League de Inglaterra se impuso por la mínima diferencia ante Rayo Vallecano de España por la gran final de la Uefa Conference League.

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Un nuevo trofeo para los ingleses

El conjunto británico, de esta manera, se coronó como campeón del certamen. El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz arrancó como titular y tuvo un más que aceptable compromiso.



El también colombiano Jefferson Lerma, mediocampista, hizo parte de la plantilla del Crystal Palace, pero desde el banco de suplentes. El experimentado jugador no vio ni un solo minuto.

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Muñoz y Lerma en la lista final

Tanto Lerma como Muñoz, como bien se sabe, fueron convocados por el director técnico Néstor Lorenzo a la Selección Colombia para lo que será la Copa del Mundo de la 2026, que iniciará en muy pocos días.



El lateral derecho y el mediocampista defensivo serían titulares de Néstor Lorenzo en el certamen orbital que, como bien se sabe, se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Y ya que se habla de estos dos jugadores, la Federación Colombia de Fútbol (FCF), a través de sus diferentes plataformas digitales, los felicitó por el trofeo conseguido en las últimas horas.

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Las palabras de la FCF

“La Federación Colombiana de Fútbol felicita a Daniel Muñoz y Jefferson Lerma por la obtención de la Conference League con el Crystal Palace, título que les permitió sumar su tercer título con el equipo londinense. El Palace se consagró campeón este miércoles, 27 de mayo, tras vencer 1-0 al Rayo Vallecano en la gran final disputada en El Red Bull Arena de la ciudad de Leipzig. El delantero Jean-Philippe Mateta anotó el único tanto del encuentro”, señaló la FCF.

“El Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol y su presidente, Ramón Jesurun, exaltan este nuevo logro en la carrera de los futbolistas colombianos, quienes continúan dejando en alto el nombre del país en el fútbol internacional. ¡Felicitaciones, Dani y Jeffer! Colombia celebra este nuevo título en sus trayectorias deportivas”, añadió.









