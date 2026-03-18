Juan Sebastián Molano enfrentó a Philipsen y logró podio en clásica belga

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Premier Tech) cumplió la condición de favorito imponiéndose en la 80 edición de la clásica Danilith Nokere Koerse, disputa entre Deinze y Nokere con un recorrido de 186,4 km que tuvo un final al esprint disputado y agónico hasta el último metro.

Philipsen (28 años) apareció en el último momento después de que el pelotón anulara una escapa individual a 50 metros de meta, para firmar su primera victoria en la Nokere Koerse, mostrando así un estado de forma elevado para la Milán San Remo del sábado.

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Juan Sebastián Molano, en el top 3 de la clásica Danilith Nokere Koerse

El tiempo del vencedor fue de 4h.15.18, a una media de 43,8 km/hora. Superó por velocidad a su compatriota Jordi Meeus (Red Bull Bora) y al colombiano Juan Sebastián Molano (UAE), segundo y tercero respectivamente.

Fue el estreno de Jasper Philipsen en esta nueva temporada y la victoria 58 en su palmarés, gran victoria para el velocista belga que hizo parte de la captura a la fuga y se escapó de la caída a poco más de 30 kilómetros que le costó la retirada al alemán Pascal Ackermann, uno de los favoritos para la llegada al esprint.

Segaert salta por la sorpresa, Philipsen aparece en el último suspiro

El belga Alec Segaert (Bahrain) atacó en la Cota de Huisepontweg logrando una brecha de 20 segundos a 10 de meta. Los perseguidores se miraron más de la cuenta, nadie quería liderar la caza y el triple campeón de Europa sub'23 de crono y doble subcampeón mundial de la categoría se dispuso a dar la sorpresa.

Los adoquines pusieron en apuros a Sigaert, empezó a ver la distancia reducida, y restaba la entrada a Nokere con la temible recta de llegada. Entró bajo la pancarta de último km con 20 segundos y el pelotón entró en estampida. Los más rápidos saltaron a la desesperada y echaron abajo el suelo de Sigaert, donde al final se impuso la lógica, el favorito Philipsen que sucede en el palmarés a su compatriota Nils Eekhoff, ganador en 2025.

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