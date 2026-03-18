Milán-Turín 2026: ¿Quién ganó la clásica y cómo le fue a los colombianos?

El británico Tom Pidcock se quedó con la victoria en la clásica Milán-Turín, disputada este miércoles 18 de marzo sobre un recorrido de 174 kilómetros entre Rho y la Basílica de Superga, en una jornada exigente marcada por la montaña.

La carrera, considerada la más antigua del calendario ciclístico desde 1876, tuvo como principal dificultad dos ascensos, incluido el definitivo en Superga, donde se resolvió la competencia entre los favoritos.

Aunque contaba con antecedentes importantes, el triunfo de Pidcock fue visto como una sorpresa, ya que no partía como el principal candidato frente a nombres de peso como Primož Roglič y Tobias Halland Johannessen.

La jornada inició con una fuga temprana que se consolidó desde el kilómetro 20, protagonizada por varios corredores que lograron abrir diferencia durante el tramo llano, aunque siempre bajo el control del pelotón principal.

Con el paso de los kilómetros, la carrera se fue seleccionando en el primer ascenso a Superga, donde comenzaron los ataques de los favoritos y se definió el grupo que disputaría la victoria en el tramo final.

Ya en la subida definitiva, el ritmo se intensificó y el grupo de punta quedó reducido a los más fuertes, entre ellos Pidcock, Roglič, Johannessen y el ecuatoriano Jefferson Cepeda, quienes animaron la lucha por el triunfo.

Fue entonces cuando el británico lanzó un ataque fulminante a falta de 600 metros para la meta, dejando sin respuesta a sus rivales y cruzando la línea de llegada en solitario con un tiempo de 3:48:45.

Detrás de él, Johannessen y Roglič completaron el podio a pocos segundos, mientras que otros nombres como Giulio Pellizzari y Oier Lazkano también figuraron en el top cinco de la competencia.

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Colombianos en la Milán-Turín

En cuanto a los latinoamericanos, los ecuatorianos Jefferson Alexander Cepeda y Jefferson Alveiro Cepeda fueron sexto y decimoctavo, respectivamente; mientras que los colombianos Einer Rubio y Diego Pescador también lograron completar la prueba, en una edición que volvió a demostrar la dureza y prestigio de la clásica italiana.

Clasificación de la Milán-Turín 2026

1. Thomas Pidcock - Ineos Grenadiers - 3:48:45

2. Tobias Halland Johannessen - Uno-X Mobility - a 0:04

3. Primož Roglič - Red Bull - Bora - Hansgrohe - a 0:05

4. Giulio Pellizzari - Red Bull - Bora - Hansgrohe - a 0:11

5. Oier Lazkano - Movistar Team - a 0:13

6. Jefferson Alexander Cepeda - EF Education - EasyPost - a 0:15

18. Jefferson Alveiro Cepeda - Movistar Team - a 0:53

27. Diego Pescador - Movistar Team - a 1:05

29. Einer Rubio - Movistar Team - a 1:16

55. Martín Santiago Herreño - Bardiani CSF 7 Saber - a 3:08