¡La ambición del campeón! Egan Bernal desafía a Pogacar en la Lieja-Bastoña-Lieja

Egan Bernal volverá a medirse en una de las clásicas más exigentes del calendario mundial. El colombiano confirmó su presencia en la Lieja-Bastoña-Lieja y explicó las razones que lo llevaron a tomar la salida en la emblemática competencia belga, una prueba que considera ideal para seguir sumando ritmo y buscar sensaciones positivas en su temporada.

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El corredor del Ineos Grenadiers reconoció que no ha tenido mucha competencia en lo que va del año, por lo que esta carrera aparece como una oportunidad importante para seguir creciendo físicamente. “No he corrido mucho en todo el año, creo que solo he hecho como siete días de carreras así que una vez que decidimos regresar en Tour de Alpes, pensamos que bueno, hacer una carrera larga y dura como Lieja podría ser bueno”.

Bernal también dejó abierta la puerta a competir por un resultado destacado, aunque manteniendo cautela frente al nivel de los grandes especialistas del pelotón internacional. “Uno nunca sabe, no quizás uno pueda estar ahí adelante así que creo que por un poco de ritmo de carrera y tal vez también en búsqueda de resultados y todo va bien”.

La Lieja-Bastoña-Lieja es una de las monumentos del ciclismo y suele definirse entre corredores explosivos y resistentes. Egan sabe que el posicionamiento será clave para aspirar a una buena presentación. “Siempre es una carrera dura, ¿no? Y pues no sé, creo que con todos los corredores que vienen seguramente va a ser súper rápida, así que nada, siempre es una carrera como de piernas, así que es simplemente estar bien posicionado, tratar de estar adelante en los momentos claves y ponernos a nosotros mismos en una posición en la que podamos estar en la pelea”.

Bernal: "está claro que son corredores con mucha clase y todo el respeto hacia ellos"

Consultado sobre la posibilidad de enfrentar a figuras como Tadej Pogacar o Remco Evenepoel, el colombiano respondió con sinceridad, pero también con mentalidad competitiva. “Bueno, no sé, es una pregunta difícil, pero nosotros somos corredores, ¿sabes? Y al final, obviamente está en otro nivel, él, Seixas, Remco, toda esta gente está en otro nivel, pero creo que cuando tenemos el número, al menos se intenta, ¿no?”.

Bernal dejó una frase que resume su espíritu combativo cada vez que compite. “Una vez que uno se pone el número, se toma la cafeína y está ahí, creo que al menos uno lo intenta, ¿no? Pero está claro que son corredores con mucha clase y todo el respeto hacia ellos”.