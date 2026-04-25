Este domingo 26 de abril, el mundo del ciclismo vibrará y se paralizará con el inicio, desarrollo y final de una de las clásicas más importantes de todos los tiempos, la Lieja-Bastoña-Lieja 2026.



Esta será la edición número 112 de la carrera y los fanáticos del deporte a dos ruedas esperan ansias la competencia. Se esperan muchas emociones y una definición de infarto. Así mismo, se aguarda por la no presencia de accidentes.

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Tadej y Paul se ven las caras

El enfrentamiento que, sin lugar a dudas, se robará toda la atención de la Lieja-Bastoña-Lieja 2026 es el que tendrán el esloveno Tadej Pogačar (considerado como el mejor en la actualidad) y el francés Paul Seixas, una verdadera promesa que pasa a ser realidad en el deporte.



Pogačar, para los expertos en ciclismo, se volverá a coronar en la clásica, pero eso sí, tendrá que hacer un buen trabajo porque Seixas, con su potencia y juventud, hará todo lo posible para dar el golpe sobre la mesa.

El esloveno habló

“La campaña en las Ardenas ha sido muy consistente para el equipo hasta ahora, y confío en que podamos trasladar ese impulso a Lieja”, manifestó el ciclista del UAE Team Emirates XRG, en palabras recogidas por Marca, previo al inicio de la clásica.



El recorrido, por Las Ardenas, tendrá un total de 259,9 km y se podrá palpitar en vivo a través de la señal de Deportes RCN y de la aplicación del Canal RCN. No hay excusas para perderse el cuarto monumento de la temporada.

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Remco quiere dar pelea

Remco Evenepoel, ciclista del Red Bull-BORA-hansgrohe, es otro de los deportistas llamados a pelear hasta el final en esta nueva edición de la Lieja-Bastoña-Lieja. El belga también quiere ser protagonista.



La estrategia de cada equipo será más que clave para que los capos terminen en lo más alto de la competencia. Los amantes del ciclismo en Colombia y en diferentes partes del mundo gozarán de una jornada espectacular.