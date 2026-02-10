La carrera World Tour en que se cruzarán Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa

Egan Bernal e Iván Ramiro Sosa, campeón y subcampeón respectivamente de la prueba de ruta en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, ya tienen definido el escenario de su próximo gran enfrentamiento en el calendario internacional.

Luego de la competencia disputada el domingo 8 de febrero, ambos corredores dialogaron con RCN y confirmaron su programación inicial para la temporada, lo que permitió establecer que volverán a medirse en una carrera de primer nivel.

Egan vs Sosa en la Vuelta a Cataluña 2026

El duelo entre los dos colombianos se dará en la Vuelta a Cataluña, carrera de categoría World Tour, una de las más prestigiosas del calendario europeo y tradicionalmente marcada por recorridos exigentes y presencia de figuras del pelotón internacional.

¿Cuándo es la Vuelta a Cataluña?

La Vuelta a Cataluña contará con siete etapas y se disputará entre el lunes 23 y el domingo 29 de marzo, convirtiéndose en una cita clave que llama la atención de los aficionados al ciclismo.

En el caso de Iván Ramiro Sosa, vale recordar que no compite con un equipo World Tour, ya que actualmente corre para el Kern Pharma, formación de categoría ProTeam. Sin embargo, el conjunto español se encuentra bien posicionado en el ranking UCI, lo que le permitió asegurar su presencia en la carrera catalana.

Próximas carreras de Iván Ramiro Sosa

Previo a su participación en Cataluña, Sosa tendrá actividad en el Giro de la Cerdeña, competencia que se llevará a cabo del 25 de febrero al 1 de marzo, y que servirá como parte de su preparación para el exigente reto World Tour.

Por su parte, Egan Bernal, líder del Ineos Grenadiers, afrontará tres clásicas y una carrera por etapas antes de llegar a Cataluña, con varias competencias de alto nivel que marcarán su inicio de temporada en Europa.

Calendario de Egan Bernal tras los Nacionales

El campeón nacional tiene programadas la Faun-Ardèche Classic (28 de febrero), la Faun Drôme Classic (1 de marzo), la Strade Bianche (7 de marzo) y la Tirreno-Adriático, que se correrá del 9 al 15 de marzo, antes de viajar a España.

De esta manera, la Vuelta a Cataluña se perfila como el primer gran choque internacional entre Bernal y Sosa en 2026, un enfrentamiento que despierta expectativa tras lo visto en los Nacionales.