UAE Tour: así le fue a Nairo y a los colombianos en la etapa 6

Este sábado 21 de febrero se disputó una nueva fracción del UAE Tour en su octava versión. La penúltima jornada tuvo como punto de partida el Al Ain Museum para terminar en lo alto de Jebel Hafeet con un recorrido de 168 kilómetros que podía cambiar bastante la clasificación general.

Antes de que arrancara la jornada sabatina, Antonio Tiberi era el líder sacándole 21 segundos al mexicano Isaac del Toro que esperaba poder cambiar las cosas durante este recorrido.

El perfil de esta carrera constó de 168 kilómetros, por lo general en llano hasta los últimos kilómetros en la subida al Jebel Hafeet que cerró la etapa. El reto estaba en los 10,8 kilómetros de cierre por ese ascenso y con una bonificación y segundo esprint intermedio.

En esta competencia ciclística de siete etapas cuenta con cuatro colombianos como lo son Nairo Quintana, Juan Sebastián Molano, Sergio Higuita y Harold Tejada, este último que va mejor posicionado en la clasificación general y que terminaría la carrera en el top 5 si nada extraordinario ocurre en la última fracción del domingo.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ETAPA 6

Después de los 168 kilómetros disputados en esta penúltima jornada del UAE Tour 2026, el ganador fue el mexicano Isaac del Toro, mientras que el italiano Antonio Tiberi que lideraba la clasificación general cruzó la línea de meta como el cuarto de la fracción.

Con un tiempo de 3:27:54, Isaac del Toro logró quedarse con la victoria y con el liderato en la general. Harold Tejada fue el mejor de la representación colombiana ocupando el octavo lugar de la carrera a 36 segundos del mexicano. La casilla en la que quedó no le permitió ascender en la clasificación, de hecho, bajó un puesto.

Sergio Higuita fue el segundo mejor colombiano llegando a la línea de meta en la posición 19 con 1:17 de diferencia frente al ganador de la jornada. Nairo Quintana fue el 28 de la etapa a 2:18 del mexicano. Mientras que Juan Sebastián Molano estuvo lejos de la parte alta ubicándose en el puesto 85 a 13:38 de Isaac del Toro.

ASÍ VA NAIRO QUINTANA Y LOS COLOMBIANOS EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA ETAPA 6

Clasificación general del UAE Tour luego de la sexta etapa

1. Isaac del Toro | UAE Team Emirates | 18:13:42

2. Antonio Tiberi | Bahrain Victorious | a 20´´

3. Luke Plapp | Team Jayco AlUla | a 1:14´´

4. Harold Tejada | XDS Astana Team | a 1:25´´

5. Felix Gall | Decathlon Team | a 1:34´´

--------------------------------------------------------------------------------

33. Sergio Higuita | XDS Astana Team | a 7:41´´

34. Nairo Quintana | Movistar Team | a 7:42´´

96. Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | a 33:04´´