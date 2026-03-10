La UCI suspendió al Team Medellín ¿Por qué?

Malas noticias recibió este martes 10 de marzo el Team Medellín, equipo colombiano de categoría continental, después de que la Comisión Disciplinaria de la UCI lo suspendiera por 30 días.

El motivo del castigo tiene que ver con irregularidades en el cumplimiento al reglamento antidopaje de la UCI, ya que la escuadra registró dos o más de sus corredores o "miembros del personal" reciban notificaciones por "presuntas infracciones en las normas antidopaje ocurridas durante los últimos 12 meses".

Y es que en los últimos 12 meses, dos pedalistas que hicieron parte de su nómina presentaron anomalía "detectadas en sus respectivos pasaportes biológicos", más específicamente en "Hallazgos Adversos en el Pasaporte (PAA)".

Ante esta situación, el Team Medellín no podrá disputar ninguna prueba desde el 27 de marzo de 2026 hasta el 25 de abril de 2026.

Casos detectados en el Team Medellín

El pasado 10 de junio de 2025, Aldemar Reyes Ortega fue notificado por la Organización Nacional Antidopaje de Colombia de presuntas infracciones de las normas antidopaje.

A Reyes se le encontraron anomalías en el Pasaporte Biológico entre febrero y agosto de 2023.

Posteriormente, el 21 de agosto de 2025, Fabio Andrés Duarte fue reportado por presuntas infracciones de las normas antidopaje en febrero de 2023 y entre julio y diciembre de 2024 y en enero de 2025.

La sanción impuesta al Team Medellín podrá ser impugnada ante la sala de apelaciones del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).