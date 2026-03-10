París Niza 2026: resumen y ganador de la etapa 3, contrarreloj por equipos

Este martes 10 de marzo se llevó a cabo la etapa 3 de la París Niza 2026, una contrarreloj por equipos de 23,5 kilómetros que contó con apenas 200 metros de desnivel y que se decidió para a escuadra mejor coordinada para alcanzar su punto máximo de velocidad conjunta.

Las primeras dos etapas de esta ‘Carrera hacia el sol’ fueron con final para velocistas, recordando que el estadounidense Luke Lamperti (EF Education-EasyPost) ganó la fracción inaugural y sigue portando el maillot de líder pese a la victoria del alemán Max Kanter en la segunda etapa.

Así fue la contrarreloj por equipos en la París Niza 2026

Uno de los equipos que sobre el papel era favorito a pelear el triunfo de la etapa era el UAE Team Emirates, sin embargo, el equipo que tiene la participación de Marc Soler, Pavel Sivakov y Brandon McNulty fue superado por varias escuadras que salieron después.

El Visma-Lease a Bike logró en su momento el mejor registro con un tiempo de 26'55'', donde el conjunto de los Países Bajos cruzó la meta con Jonas Vingegaard, Piganzoli y Armirail, sin embargo, el Decathlon CMA CGM sorprendió con un gran rendimiento del neerlandés Daan Hoole, quien se esforzó en solitario para conseguir el mejor tiempo: 26'51'', 4 segundos por delante de Visma-Lease a Bike.

Así quedó el podio de la contrarreloj por equipos en la París Niza 2026

El Movistar Team hizo un buen esfuerzo, pero no pudo batir el tiempo impuesto por el Decathlon, quedando a 17 segundos del equipo francés, sin embargo, uno de los equipos para tener en cuenta, el Lidl-Trek, voló con Juan Ayuso a la cabeza y logró un tiempo de 26'42'', el mejor hasta el momento.

Parecía triunfo del equipo estadounidense, sin embargo, el INEOS Grenadiers tenía otros planes y le arrebató el primer lugar por 2 segundos de diferencia (26'40''), con Kevin Vauquelin parando el reloj en la meta y dejando a la escuadra británica con el triunfo de la etapa, dejando al Lidl-Trek en el segundo lugar y al Decathlon cerrando el podio a 11 segundos.

