Las recomendaciones que le dio Eddy Merckx a Tadej Pogacar para ganar la Milán - San Remo

A pocos días de la disputa de la Milán - San Remo, el histórico ciclista belga Eddy Merckx entregó una serie de recomendaciones al esloveno Tadej Pogacar, quien buscará conquistar por primera vez esta clásica de un día.

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Merckx, máximo ganador de la prueba con siete títulos, habló con autoridad sobre lo que debe hacer Pogacar si quiere imponerse en la llamada “classicissima”, que se disputará este sábado 21 de marzo.

Declaraciones de Merckx previo a la Milán-San Remo

El belga fue claro al señalar cuál debe ser el momento clave de la carrera para marcar diferencia. “Tadej debe dejar atrás a Mathieu Van der Poel en el Poggio”, afirmó, advirtiendo que ese punto puede definir el desenlace.

En esa misma línea, explicó el porqué de su recomendación: “Si después de 300 kilómetros en la Vía Roma aún estuvieran juntos... el favorito sería Mathieu”, dejando claro que el neerlandés tendría ventaja en un eventual sprint final.

Merckx también analizó el estado de forma de los principales rivales, destacando el nivel reciente de Van der Poel. “El Van der Poel que vimos en la Tirreno-Adriático no será fácil de vencer. Todo lo contrario”, comentó.

Sobre la estrategia de carrera, el exciclista insistió en la necesidad de anticiparse. “Debe atacar en el Poggio, aunque en la Cipressa ya se puede ir en solitario”, señaló, recordando que el margen para sorprender es reducido en este tipo de pruebas.

No obstante, también advirtió sobre los riesgos de una ofensiva temprana. “Es capaz de realizar escapadas largas, pero en Sanremo las posibilidades de que te alcancen aumentan”, explicó, subrayando la complejidad táctica de la competencia.

Más allá de lo técnico, Merckx valoró las condiciones del esloveno, aunque evitó comparaciones directas. “Veo la misma determinación en Tadej, pero no me gustan las comparaciones entre épocas”, afirmó.

Finalmente, el legendario ciclista recordó su propia experiencia en la carrera, destacando la resiliencia como un factor clave. “Demostré que aún no estaba muerto, deportivamente hablando”, concluyó, dejando un mensaje implícito de motivación para que Tadej Pogacar busque escribir su nombre en la historia de la Milán - San Remo.