El próximo 1 de marzo, Cundinamarca será escenario de una auténtica fiesta del ciclismo con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, una experiencia que reunirá a cientos de pedalistas aficionados con varias de las figuras más emblemáticas del país. El evento no solo promete exigencia deportiva, sino también un encuentro generacional alrededor de la historia grande del ciclismo colombiano.

Encabeza la nómina el estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo del Tour de France en 2003, tras imponerse en una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también dejó huella en el Giro de Italia, donde ganó una etapa en el año 2000.

A su lado rodará Freddy González, corredor de amplia trayectoria y protagonista en varias ediciones de la corsa rosa. El grupo de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en Colombia como en Europa.

Un homenaje al legado colombiano en el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026

La presencia de estas glorias representa un reconocimiento al aporte del país en el Giro, competencia en la que los escarabajos han conquistado títulos, podios, etapas y clasificaciones especiales. Entre ellas destaca la maglia ciclamino obtenida por Fernando Gaviria en 2017, símbolo de la clasificación por puntos.

Los excampeones compartirán carretera en los recorridos de Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), brindando consejos y experiencia a los participantes. Será una jornada que combinará historia, esfuerzo y la pasión intacta por el ciclismo.

Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.

El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.

La Fiesta Rosa del Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026 incluirá:

Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso.

Moda y diseño “Made in Italy”.

Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.

Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida.

Espacios familiares y actividades recreativas.

Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas.

Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.

El proceso de inscripciones está abierto en la página:

https://www.giroditalia-ridelikeapro-colombia.com/